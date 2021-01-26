محمد الفلاح - صراع الوحوش.. طرح أول إعلان لفيلم جودزيلا ضد كونج

الثلاثاء 26 يناير 2021

أصدرت شركة ورنر بروس الأمريكية للإنتاج السينمائي، أول إعلان تشويقي للفيلم المنتظر Godzilla vs Kong (جودزيلا ضد كونج).



ومن المتوقع طرح الفيلم 26 مارس/آذار، وهو من بطولة ميلي بوبي براون وألكسندر ساسجارد، ويتناول الصراع الأسطوري بين الوحشين الخارقين جودزيلا وكينج كونج.

ووفقًا لموقع "فيرست بوست" الأمريكي، يظهر الإعلان التشويقي تحالفًا بين البشر وكينج كونج ضد الوحش جودزيلا، الذي يبدو عازمًا على تدمير العالم.

وذكر الفيلم أن حبكة الفيلم تتطرق للعلاقة الفريدة والإنسانية التي تجمع بين كونج وطفلة يتيمة، وسويًا يتمكنا من إيجاد طريقهما والعودة للوطن من خلال محاربة الوحش الأسطوري جودزيلا.

فيلم "جودزيلا ضد كونج، تأليف إريك بيرسون، مؤلف فيلم (ثور: راجناروك)، ويستكمل السلسلة التي بدأت عام 2014، بفيلم Godzilla (جودزيلا)، ثم فيلم Kong: Skull Island (كونج: سكل أيلاند)، وفيلم Godzilla: King of the Monsters (جودزيلا: ملك الوحوش) عام 2019.