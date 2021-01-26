شكرا لقرائتكم خبر عن 6 ملايين دولار إيرادات فيلم The Marksman بعد طرحه بـ10 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم The Marksman، إلى 6 مليون و93 ألف دولار فى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد طرحه يوم 15 يناير الجارى، وبذك زادت إيرادات العمل، حوالى 3 مليون دولار أمريكى فى خلال أسبوع، ومن المقرر أن يصل العمل إلى باقى دول العالم التى لم تغلق دور العرض السينمائية بعد، خلال الشهر الجارى، ويدور فيلم The Marksman حول مربي ماشية على حدود أريزونا، الذى يصبح بالصدفة المدافع غير المتوقع عن صبي مكسيكي يفر، من قتلة العصابات الذين لاحقوه إلى الولايات المتحدة.

ويقوم ببطولة فيلم The Marksman ليام نيسون، جاكوب بيريز، هاري مالدونادو، تيريزا رويز، ألفريدو كيروز، شون أ. روساليس، خوسيه فاسكيز، خوان بابلو رابا، انطونيو ليبا، كلارك سانشيز، أليكس نايت، ديلان كينين، العمل من إنتاج شركة Open Road Films.

كما أكد ليام نيسون أنه سيتم عامه الـ 69 في شهر يونيو المقبل وبالتالى إذا أنهى العام بصحة جيدة ولم يفارق الحياة، فسيتخذ قراره بالابتعاد عن عالم الأكشن نهائياً، مؤكداً أن هذا الأمر لن يثير استياء أو غضبه، مشيرا إلى أن حقق جميع أحلامه.

جدير بالذكر أن آخر أفلام الممثل ليام نيسون هو بطولته لفيلم "Honest Thief" والذى شهد مشاركة لكلاً من كيت والش، جيفير دونوفان، وإخراج مارك ويليامز، الذي شارك في تأليفه مع ستيف ألريش.