"إيديه تقيلة".. مصطفى خاطر يكشف عن موقف جمعه بصلاح عبدالله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف الفنان مصطفى خاطر، عن موقف جمعه مع الفنان الكبير صلاح عبدالله، تزامنا مع الاحتفال بعيد ميلاده.

ونشر خاطر، فيديو عبر حسابه على إنستجرام، قائلاً: "كل سنة وأنت طيب يا أطيب خلق الله.. يا أجدع خلق الله.. يا رب دايمًا مجمعنا وواقف جنبنا في كل حاجة.. من المساء للصباح.. بحبك يا عم صلاح".

وظهر بالفيديو، الفنان صلاح عبد الله ومصطفى خاطر، وكان الأول يداعبه، مما جعل خاطر يقول ضاحكا: "ايديه تقيلة".

يذكر أن الفنان صلاح عبدالله، يشارك حاليًا من خلال فيلمه السينمائي الجديد "موسى" تأليف وإخراج بيتر ميمي، بطولة كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، أحمد مالك، سارة الشامي، عمر الشناوي، وتدور أحداثه في إطار خيالي حيث يتم اختراع أول روبوت في الشرق الأوسط وخلال الأحداث يمر الأبطال بظروف وأمور تنقلب ضدهم.