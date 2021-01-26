حسن الرداد ينشر فيديو مع والدته الراحلة: "كنتي الضهر والسند"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شارك الفنان حسن الرداد، جمهوره ومتابعيه، مقطع فيديو يجمعه بوالدته الراحلة السيدة فادية الرداد، والتي رحلت عن عالمنا يوم 9 يناير الجاري.

وظهر الرداد ووالدته الراحلة في الفيديو الذي نشره عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وهما في الملاهي، وعلّق: "أسعد أيام عمري كنت بقضيها معاكي، كنتي الضهر والسند، كنت بتكسف من كتر ما بتدعيلي، فاكرة لما كنت دايما بقولك 99% من قلبي بيحبك و1% بحب به باقي العالم، وحشتيني قوي، بحبك".

وشيّع حسن الرداد جثمان والدته إلى مثواه الأخير، يوم الأحد الماضي، من ساحة مسجد عمرو بن العاص، بمدينة دمياط مسقط رأسه، وسط مشاركة المئات من أهالي المحافظة.

واستقبل الرداد العزاء في والدته أمام المقابر الخاصة بأسرته، وظل يردد وينبه على الحضور أن يكون العزاء بالإشارة، دون مصافحة، وتواجد بجوار الرداد شخصا حرص على تعقيم يد الأخير بالكحول كلما صافح أحد، كما قام الرداد باستخدام قبضة يده في تلقي العزاء، وأحيانا أخرى بوضع يده على صدره، تعبيرا عن امتنانه للمعزين.