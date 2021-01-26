شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد خالد صالح: مسلسل الاختيار ثروة للصغيرين.. وهنادي صوتها حلو أوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفنان أحمد خالد صالح، أن مشاركته فى مسلسل "الاختيار" كانت تجربة عظيمة وممتعة وغنية، وقال: "المسلسل ثروة للصغيرين وعندنا بطولات كتير أوى مبتخلصش ومحظوظ كفاية إنى كنت فى المسلسل، والنقيب اللى عملت دوره فى الاختيار عايش ربنا يديله الصحة، وقعدت معاه وشرح ليا حاجات كتير".

وقدمت الفنانة هنادى مهنا، خلال لقائها مع النجمة إسعاد يونس فى برنامج "صاحبة السعادة"، الذى يذاع على قناة dmc، غناء أغنيتين، وتغزلت إسعاد فى صوتها، وطالبت بإنتاج ألبوم غنائى لها.

وقال أحمد: هنادى صوتها حلو أوى، وردت هنادى: أحمد كمان صوته حلو وبيحب يدندن لرضا البحراوى جدا".

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد خالد صالح مسلسل "أنصاف مجانين" ويشاركه فى البطولة كل من: وأسماء جلال، وديانا هشام، محسن صبرى، وعدد من النجوم الشباب، وهو من تأليف مريم نعوم، وإخراج عمر رشدى، حيث تدور أحداث العمل فى 24 حلقة للعرض على احدى المنصات الرقمية على الإنترنت.

وكانت آخر أعمال هنادى مهنا مسلسل "خيط حرير" الذى تلعب بطولته النجمة مى عز الدين، ويشاركها كل من: محمود عبد المغنى، نيقولا معوض، صفاء الطوخى، سوسن بدر، مى سليم، ولاء الشريف، وغيرهم من الفنانين.

وبرنامج "صاحبة السعادة"، يعرض يومى الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع، على قناة "dmc"، فى تمام الساعة الـ 11 مساء.