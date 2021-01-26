شكرا لقرائتكم خبر عن شخصية شهيرة "شالت لارى كينج من على الأرض شيل".. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمتلك المذيع الأمريكى الشهير الراحل لارى كينج أرشيف صور ضخم سواء من الحوارات التى أجراها مع أهم وأكبر نجوم العالم أو بحفلات تكريمه، واليوم نستعرض صورة التقطت له من بإحدى الحفلات التى أقيمت بالولايات المتحدة الامريكية.

ظهرت المذيعة والصحفية كاتى كوريك والتى جمعتها بالمذيع الراحل صداقة طويلة استمرت لسنوات بسعادة غامرة بعد أن قابلت لارى كينج بحماس شديد على السجادة الحمراء واحتضنته بشدة حتى أنها حملته حتى أصبحت قدميه غير ملامسين للأرض وهو رد فعلها للترحيب به، والتقطت هذه الصور فى كواليس حفل العشاء الذى أقيم على شرف لارى فى نيويورك، وذلك يوم الاثنين 14 نوفمبر 2011.

يذكر أن تصدر اسم المذيع الشهير لارى كينج الكثير من المواقع العالمية أمس بخبر وفاته بعد اصابته بفيروس كورونا "COVID-19" الذى يهدد العالم، ويعد لارى كينج واحد من أهم المحاورين فى العالم حيث حاول عدد كبير من الرؤساء والمشاهير بشتى المجالات سواء رياضية أو فنية وغيرهم.



مع لارى كينج (2)