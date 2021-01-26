محمد الفلاح - في بيتنا روبوت.. معلومات عن مسلسل يشغل بال المصريين

الثلاثاء 26 يناير 2021

استحوذ مسلسل "في بيتنا روبوت" على اهتمام مستخدمي الإنترنت، وشبكات التواصل في مصر، متصدرا محرك البحث الشهير جوجل عقب عرض أولى الحلقات.



وعُرضت أولى حلقات مسلسل "في بيتنا روبوت" الأحد، عبر شاشة فضائية "CBC" المصرية، فيما يتوالى عرض الحلقات من السبت إلى الأربعاء، الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

"في بيتنا روبوت" من بطولة شيماء سيف، وعمرو وهبة، وليلى زاهر، وهشام جمال، ودلال عبدالعزيز، ومن تأليف أحمد محيي، وأحمد المحمدي ومن إخراج وليد الحلفاوي.

وكشفت شركتا "سينرجي وروزناما"، منتجتا المسلسل عن ملامح المسلسل عبر "البرومو" الخاص بالعمل حيث ظهرت الفنانة شيماء سيف بدون شعر، وكذلك الفنان هشام جمال الذي تخلى عن شعره الطويل، كما ظهر عدد من نجوم الشرف في إعلان المسلسل منهم هشام ماجد، وأحمد زاهر، ومحمد عبدالرحمن.