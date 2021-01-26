مايلي سايرس تتعرّض للسرقة مجددًا.. ملابس وصور عائلية وتذكارات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: أفاد موقع “تي إم زي” الأميركي عن تعرّض النجمة مايلي سايرس للسرقة بعدما اقتحم سارق إحدى وحدات تخزينها.

وقالت الشرطة للموقع إنه: “تم اقتحام وحدة تخزين تابعة لمايلي منذ بضعة أسابيع، وسرق أحد الأشخاص ملابس وصوراً عائلية وتذكارات أخرى”.

ولم تحدّد قيمة الأشياء المفقودة المادّية، إلا أنها تحمل قيمة عاطفية كبيرة للنجمة.

وذكرت مصادر أن اللصوص لا يستهدفون مايلي تحديداً، حيث تعرّضت وحدات تخزين أخرى في المنشأة عينها للسرقة أيضاً.

ولا تزال الشرطة تحقّق في السرقة، وتمكّنت من استرجاع بعض الأغراض التي سلبت من مايلي وآخرين.

ولسوء الحظ، هذه ليست المرّة الأولى التي تتعرض فيها إحدى وحدات تخزين مايلي للسرقة. ففي عام 2018، اقتحم سارق وحدة تخزينها في سان فرناندو فالي وسرق بعض القيثارات القيمة.