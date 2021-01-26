فن ومشاهير

نسرين طافش على طريقة كيم كارداشيان

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: اختارت الفنانة السورية نسرين طافش الإطلالة بشكل غريب، وذلك عبر صور نشرتها على حساباتها الرسمية، ظهرت فيها بشعر كستنائي أشقر و”جدولة” شعر طويل تشبه التي اشتهرت بها نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان.

وما زاد الشبه بينهما، هو نوع الحواجب الثخينة التي اختارتها طافش، والتي تشبه حواجب كارادشيان، وأكملت الإطلالة بأظافر وردية طويلة وعقد من المجوهرات وقميص مفتوح الصدر.

وكانت طافش قد أعلنت عن نيتها العودة إلى الدراما السورية هذا العام، في حين لم يتبيّن المسلسل الذي تعود من خلاله، وإن رجّح البعض وقوفها أمام المخرج المثنى صبح مرة جديدة وذلك ضمن أحداث مسلسل “سوق الحرير”.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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