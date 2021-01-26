نسرين طافش على طريقة كيم كارداشيان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: اختارت الفنانة السورية نسرين طافش الإطلالة بشكل غريب، وذلك عبر صور نشرتها على حساباتها الرسمية، ظهرت فيها بشعر كستنائي أشقر و”جدولة” شعر طويل تشبه التي اشتهرت بها نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان.

وما زاد الشبه بينهما، هو نوع الحواجب الثخينة التي اختارتها طافش، والتي تشبه حواجب كارادشيان، وأكملت الإطلالة بأظافر وردية طويلة وعقد من المجوهرات وقميص مفتوح الصدر.

وكانت طافش قد أعلنت عن نيتها العودة إلى الدراما السورية هذا العام، في حين لم يتبيّن المسلسل الذي تعود من خلاله، وإن رجّح البعض وقوفها أمام المخرج المثنى صبح مرة جديدة وذلك ضمن أحداث مسلسل “سوق الحرير”.