شكرا لقرائتكم خبر عن هنادى مهنا: مش بعرف أنام والمطبخ مش نظيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة هنادى مهنا، خلال فقرة "الطبخ" في برنامج صاحبة السعادة، للنجمة إسعاد يونس المذاع عبر قناة dmc، عن طقوسها في المطبخ بعد الزواج، وطريقة إعدادها الطعام لزوجها الفنان أحمد خالد صالح.

وقالت هنادى مهنا، أنا ليا طقوس في المطبخ ومنظمة جدا لازم المطبخ يبقى نظيف مش بعرف أنام وهو مش نظيف، ودائما بسيب في المطبخ برفيوم وكريم أحطهم قبل ما أطلع منه عشان ريحة البصل".

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد خالد صالح مسلسل "أنصاف مجانين" ويشاركه فى البطولة كل من: وأسماء جلال، وديانا هشام، محسن صبرى، وعدد من النجوم الشباب، وهو من تأليف مريم نعوم، وإخراج عمر رشدى، حيث تدور أحداث العمل فى 24 حلقة للعرض على احدى المنصات الرقمية على الإنترنت.

وكانت آخر أعمال هنادى مهنا مسلسل "خيط حرير" الذى تلعب بطولته النجمة مى عز الدين، ويشاركها كل من: محمود عبد المغنى، نيقولا معوض، صفاء الطوخى، سوسن بدر، مى سليم، ولاء الشريف، وغيرهم من الفنانين.

وبرنامج "صاحبة السعادة"، يعرض يومى الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع، على قناة "dmc"، فى تمام الساعة الـ 11 مساء.