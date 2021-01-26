شكرا لقرائتكم خبر عن عمر السعيد يبدأ تصوير مشاهده في "قصر النيل" مع دينا الشربينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الفنان عمر السعيد أول أمس الأحد، تصوير مشاهده الأولى في مسلسل "قصر النيل" للنجمة دينا الشربينى والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، حيث يجسد في أحداث العمل التي تدور في حقبة "الستينيات" شخصية شاب تدعي "منير" وهو شقيق دينا الشربيني ويعمل مصورا فوتوغرافيا.

مسلسل "قصر النيل" من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج خالد مرعي، وبطولة دينا الشربيني، ريهام عبدالغفور، عمر السعيد، أحمد مجدي، سامي مغاوري، محمد حاتم، ناردين فرج، نبيل عيسي، صلاح عبد الله، أحمد خالد صالح، محمد محمود عبدالعزيز، مريم الخشت، صبري فواز، محمود البزاوي.



عمر السعيد

قصر النيل" يسجل التعاون الثالث بين عمر السعيد ودينا الشربينى في الدراما بعد مسلسل "ملكية" عام 2018 تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج شريف إسماعيل وشارك في بطولته مصطفى فهمى وندى بسيونى وأحمد العوضى ورامز أمير، "زى الشمس" عام 2019 تأليف مريم نعوم وإخراج سامح عبد العزيز وشارك في بطولته أحمد السعدنى وأحمد داود وريهام عبد الغفور وسوسن بدر.

وكان آخر أعمال عمر السعيد، مسلسل "أسود فاتح" بطولة هيفاء وهبي، وروجينا، وأحمد فهمي، ومعتصم النهار، وصبري فواز، وفراس سعيد، ورانيا منصور، وأحمد الشامى، وحسام الجندي، وحنان سليمان، ونانسي صلاح، وناصر سيف، وحسن عيد، ونبيل نور الدين، وتم عرضه على احدى المنصات الرقمية عبر الانترنت.