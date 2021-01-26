شكرا لقرائتكم خبر عن هنادي مهنى: أحمد عنده ذاكرة سمك واتأخر فى الخطوبة والفرح.. ويرد: رغاية أوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان أحمد خالد صالح، عن أول مرة صرح بحبه لزوجته هنادى مهنا وقال لها كلمة بحبك، قائلا: قلت بحبك لهنادى على الواتس آب وأول لما حسيتها قلتها لها علطول.

وقالت الفنانة هنادي مهنى، خلال لقائها مع النجمة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة dmc، كنت قررت أنى هركز في شغلى بس وعدم الوقوع في الحب لأنى كنت بعمل 3 مسلسلات في وقت واحد، وكان فيه ضغط عليا جامد، بس وقعت في حب أحمد وكنت بلاقى وقت إنى أشوفه وكان بيوصلنى من لوكيشن للوكيشن.

وأضافت هنادى، أنا دايما فاكرة كل المواعيد والأحداث بتواريخ، لكن أحمد عنده ذاكرة السمك، ودايما مواعيدى مظبوطة، لكن أحمد علطول بيتأخر واستنيته في الخطوبة وفي الجواز، ومازحها أحمد قائلا: هنادى بقى رغاية أوى.

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد خالد صالح مسلسل "أنصاف مجانين" ويشاركه فى البطولة كل من، وأسماء جلال، وديانا هشام، محسن صبرى، وعدد من النجوم الشباب، وهو من تأليف مريم نعوم، وإخراج عمر رشدى، حيث تدور أحداث العمل فى 24 حلقة للعرض على احدى المنصات الرقمية على الإنترنت.

وكانت آخر أعمال هنادى مهنا مسلسل "خيط حرير" الذى تشارك فى بطولته النجمة مى عز الدين، محمود عبد المغنى، نيقولا معوض، صفاء الطوخى، سوسن بدر، مى سليم، ولاء الشريف، وغيرهم من الفنانين.

وبرنامج "صاحبة السعادة"، يعرض يومى الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع، على قناة "dmc"، فى تمام الساعة الـ11 مساء.