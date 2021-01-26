شكرا لقرائتكم خبر عن هنادى مهنا تروى قصة عسل وضعته فى عينها بسبب أحمد خالد صالح.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة الشابة هنادى مهنا، عن موقف حدث بينها وبين زواجها الفنان أحمد خالد صالح خلال فترة التعارف بينهما، قائلة، فى حاجات مشتركة ما بينا كتير أوى وفى مكالمة قعدت 4 ساعات وحسيت اللى هو ممكن أكلمه بكرة عادى مش هزهق، وأول مرة حسيت بحاجة من ناحية أحمد عينى حصل فيها التهاب كلمته قالى حطى عسل أبيض سمعت كلامه وعلى كمية الوجع اللى حسيت به وعينى ورمت وكان عامل نفسه دكتور وقعد يبعتلى مسج ويطمئن عليا وكنت مبسوطة جدا.

وقالت هنادى خلال لقائها فى برنامج " صاحبة السعادة" للنجمة إسعاد يونس المذاع على قناة dmc، كنت مش عاوزة أمثل وكنت بحب الغناء أوى وقدمت فى ذا فويس واتقبلت من ضمن 500 واحد بس كان اخر امتحان لدخول ذا فويس كان مع امتحان جامعتى وقلبت الدنيا دراما.

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد خالد صالح مسلسل "أنصاف مجانين" ويشاركه فى البطولة كل من، وأسماء جلال، وديانا هشام، محسن صبرى، وعدد من النجوم الشباب، وهو من تأليف مريم نعوم، وإخراج عمر رشدى، حيث تدور أحداث العمل فى 24 حلقة للعرض على احدى المنصات الرقمية على الإنترنت.

وكانت آخر أعمال هنادى مهنا مسلسل "خيط حرير" الذى تشارك فى بطولته النجمة مى عز الدين، محمود عبد المغنى، نيقولا معوض، صفاء الطوخى، سوسن بدر، مى سليم، ولاء الشريف، وغيرهم من الفنانين.

وبرنامج "صاحبة السعادة"، يعرض يومى الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع، على قناة "dmc"، فى تمام الساعة الـ 11 مساء.