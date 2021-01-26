شكرا لقرائتكم خبر عن منة شلبي تتعاون مع أحمد عز للمرة الثالثة في فيلم "الجريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعاون النجمة منة شلبى للمرة الثالثة مع النجم أحمد عز في فيلم "الجريمة" وتعاونت منة شلبى مع أحمد عز فى السينما خلال فيلم "بدل فاقد" تأليف محمد دياب وإخراج أحمد علاء، وفيلم "شباب تيك أوى" للمخرج سعيد مرزوق، بينما تتعاون منة مع المخرج شريف عرفة للمرة الثانية على التوالى بعد فيلم النمس والإنس بطولة محمد هنيدى.

"الجريمة" وهو رؤية سينمائية وإخراج شريف عرفة، ويشارك في بطولته ماجد الكدوانى وسيد رجب وتدور أحداثه في إطار تشويقى أكشن وسيبدأ تصوير أولى مشاهده خلال الأيام المقبلة بالغردقة.

من ناحية أخرى انتهى النجم أحمد عز من تصوير معظم مشاهده في فيلم كيرة والجن والذي يجمعه بكريم عبد العزيز لأول مرة، وهو من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، وإنتاج شركة سينرجي، فيلم كيرة والجن مأخوذ عن رواية 1919 للمؤلف أحمد مراد الذى كتب السيناريو والحوار ويخرجه مروان حامد ويشارك فى بطولته إلى جانب كريم عبد العزيز وأحمد عز كل من هند صبرى سيد رجب، أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل،.