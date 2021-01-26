شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد السندريلا.. 10 صور نادرة تجمع سعاد حسني بنجوم الزمن الجميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل ذكرى ميلاد الفنانة الكبيرة سعاد حسني، اليوم الثلاثاء، 26 يناير، أو كما يلقبها الجميع بـ"السندريلا"، فهى أيقونة من أيقونات الجمال والرقة ورمز الموضة حتى وقتنا الحالى، واستطاعت سعاد حسني في وقت قصير أن تجبر الجمهور على عشقها، من خلال أدوارها المتنوعة والمختلفة وإتقانها وبراعتها لها، فهى فنانة شاملة، وأبدعت سواء في التمثيل أو الاستعراض أو الغناء، واليوم نستعرض لكم بعض الصور التي جمعتها بعدد من نجوم الزمن الجميل، منهم: شقيقتها نجاة الصغيرة، فاتن حمامة، نادية لطفى، أحمد مظهر، حسين فهمى، سمير غانم، محمود عبد العزيز، وحيد حامد، فؤاد المهندس، شريهان، وغيرهم.



سعاد حسنى مع محمود عبد العزيز ووحيد حامد

ولدت سعاد حسني فى القاهرة وبالتحديد فى بولاق يوم 26 يناير 1943 والدها محمد حسنى البابا كان يعمل خطاطًا، وكان لها ستة عشر أخًا وأختًا، وترتيبها العاشر بين أخواتها، ولم تدخل سعاد مدارس واقتصر تعليمها على البيت، وكان صاحب الفضل فى اكتشاف موهبتها الفنية هو الشاعر عبد الرحمن الخميسى، حيث أشركها فى مسرحيته هاملت لشكسبير فى دور "أوفيليا"، ثم ضمها المخرج هنرى بركات لطاقم فيلمه حسن ونعيمة فى دور نعيمة عام 1959، ثم توالت بعدها تقديم الكثير من الأفلام وثمانى مسلسلات إذاعية.



سعاد حسنى ونادية لطفى وأحمد مظهر

بدأت سندريلا الشاشة سعاد حسنى التمثيل عام 1959، ووصل رصيدها السينمائى 91 فيلمًا، منها أربعة أفلام خارج مصر، ومعظم أفلامها صورتها فى الفترة من 1959 إلى 1970، إضافة إلى مسلسل تليفزيونى واحد وهو "هو وهى" وثمانى مسلسلات إذاعية، وكان أول أدوارها السينمائية فى فيلم حسن ونعيمة عام 1959، وآخرها هو فيلم الراعى والنساء عام 1991 مع الفنان أحمد زكى والممثلة يسرا.



فاتن حمامة وسعاد حسنى ونادية لطفى واحمد مظهر

حصلت سعاد حسني على العديد من الجوائز السينمائية وتم تكريمها من قبل الرئيس أنور السادات عام 1979 في احتفالات عيد الفن، وفي عام 1987 بدأت تعاني من مشاكل صحية في العمود الفقري، جعلها تبتعد عن الأضواء والتمثيل وكان آخر أعمالها هو الراعي والنساء عام 1991، وتوفيت في 21 يونيو 2001 عقب سقوطها من شرفة منزلها بين احتمالات انتحارها وشكوك في مقتلها.



سعاد حسنى وفؤاد المهندس وشريهان



سعاد حسنى وعبد الحليم حافظ وعمر الحريرى



نجاة الصغيرة تطعم شقيقتها سعاد حسنى



سعاد حسنى وشقيقتها نجاة الصغيرة والشاعر عبد الوهاب محمد



سعاد حسنى تتوسط سمير غانم وحسين فهمى



سعاد حسنى وعبد الحليم حافظ