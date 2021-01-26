شكرا لقرائتكم خبر عن سلمى حايك تنضم لتريند السيناتور الأمريكى بيرني ساندرز ويظهر بجوارها فى لندن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة الأمريكية سلمى حايك، على المشاركة بتريند السيناتور الأمريكى بيرني ساندرز، الذى انتشر خلال الأيام الأخيرة عبر منصات السوشيال ميديا، عقب ظهوره فى حفل تنصيب الرئيس الأمريكي جو، خلال جولتها في العاصمة البريطانية لندن وسط الثلوج.





ونشرت سلمى حايك ، صورة عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، ظهر من خلالها بجوار ساندرز لتعلن انضمامها للتريند العالمى، حيث كانت في نزهة مع كلابها وسط الثلوج، وأضافت صورة السيناتور الأمريكى، قائلة: "تساقطت الثلوج في لندن، ركضت للعب مع كلابي وخمّن من ظهر.. بيرني ساندرز".

واستطاع السيناتور الأمريكى بيرنى ساندرز، أن يخطف الأضواء ليصبح حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعى فى أمريكا، رغم متابعة ملايين الأمريكيين للحدث الأهم والأبرز فى تاريخ العام، وهو حفل تنصيب الرئيس الأمريكى جو بايدن.

وجلس السيناتور الأمريكى فى حفل تنصيب بايدن بقفازين ضخمين مصنوعين من الصوف، ما أثار التساؤلات حول طبيعة هذين القفازين، خاصة أن شكلهما يوحى بأنهما ليس على مستوى الحدث الذى من المفترض ان يظهر به السيناتور الأمريكى فى هذه المناسبة.

وكان القفازان مصنوعان من مواد معاد تدويرها ويعود تاريخهما إلى قبل سنتين، حيث أهدتهما للسيناتور الأمريكى معلمة تدعى "جيس إليس"، والتى تعمل على إعادة تدوير الملابس مرة اخرى لتزويد دخلها، والذى لم بجد ساندرز مشكلة فى ارتدائهما فهو معروف بتواضعه.