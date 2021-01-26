شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء الخميسى ترد على منتقدى حفلها فى ساقية الصاوى: بعتبر نفسي بغنى كويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ردت الفنانة لقاء الخميسي على منتقدي حفلها في ساقية الصاوي، موضحة أن البعض سألها عما إذا كانت ممثلة أم مغنية قائلة :"الناس اللي بتسأل عشان حفل ساقية الصاوي وبتقولي انتي مغنية ولا ممثلة هو لما أنتي ممثلة ليه بتغني؟".

وقالت الفنانة لقاء الخميسي، في مقطع فيديو نشرته عبر فيسبوك، إن الممثل المفترض أن يعرف في التمثيل والغناء، وكذلك الرقص وكل شيء له علاقة بالفن، مضيفة :" العادي أن أي ممثل المفروض يكون لما يتطلب منه يغني يغني ولما يطلب منه يرقص يرقص.. مشفناش عمرنا ممثلين بيغنوا أبدا؟".

وتابعت :"أنا بعتبر نفسي بغني كويس ومؤدية كويسة... والممثل المفروض يكون بيعمل كل حاجة وأنا بحب الغنا.. وفي فرق بين المطرب والمطربة ومغني ومؤدي.. بس الموضوع بسيط وبعدين اللي نفسه يعمل حاجة بيحبها ميعملهاش ليه وهو شاطر فيها وأي حد بيحب حاجه يعملها".

وأردفت قائلة :"أنا بحاول أرسم اليومين دول وبرسم عادي وبغني وبعزف وبرقص.. دي حاجه طبيعية فمش عارفة الأزمة فين".

وأعلنت النجمة لقاء الخميسى عن استعدادها لإحياء حفل غنائى بساقية الصاوى في الزمالك يوم الخميس الموافق 11 فبراير المقبل، وذلك بقاعة النهر في تمام الساعة 7.30 مساء، حيث تستعد لقاء لإجراء عدد من البروفات قبل الحفل الذى تحضر لغناء فيه عدد من أغانى الفنانة فيروز.

وكانت لقاء الخميسى، قد شاركت في حفل لفرقة "فؤاد ومنيب" الموسيقية في ساقية الصاوى عام 2016، وغنت أغنية، بعنوان: "مش بعادة"، من تأليف الشاعر منتصر حجازى وألحان أحمد منيب، وذلك بعد مشاركتهما الغناء في حفل بمكتبة الإسكندرية وغنت نفس الأغنية والتي كانت تجربتها الأولى في الغناء على خشبة المسرح.



الفنانة لقاء الخميسي في مقطع فيديو آخر



الفنانة لقاء الخميسي



النجمة لقاء الخميسي