شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد خالد صالح: قبل التمثيل كنت عاوز أبقى طيار فرد بابا "عاوز تبقى سواق؟" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت النجمة إسعاد يونس، في بداية حلقتها بالفنانة هنادى مهنا وزوجها الفنان أحمد خالد صالح في برنامجها "صاحبة السعادة"، المذاع على قناة DMC قائلة، دائما بنفرح أوى لما نلاقى اثنين بيحبوا بعض و قصة حبهم تنتهى بالزواج معايا الجميلة هنادى و الرائع أحمد وصور الفرح عنيا كانت بتدمع ولاد الحبايب وأول ظهور ليهم بعد الزواج.

وقال أحمد خالد صالح، قابلت هنادى قبل ما تبتدى التمثيل، وكنا صحاب ونعرف بعض، وقبل ما أدخل الجامعة كنت عاوز أطلع طيار، وروحت لبابا قلت له عاوز أبقى طيار قال لى "عاوز تبقى سواق؟"، وبعد كده غيرت فكرتى وخدت كورس مسرح وحبيت التمثيل وانطلقت.

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد خالد صالح مسلسل "أنصاف مجانين" ويشاركه فى البطولة كل من: وأسماء جلال، وديانا هشام، محسن صبرى، وعدد من النجوم الشباب، وهو من تأليف مريم نعوم، وإخراج عمر رشدى، حيث تدور أحداث العمل فى 24 حلقة للعرض على إحدى المنصات الرقمية على الإنترنت.

وكان آخر أعمال هنادى مهنا مسلسل "خيط حرير" الذى تشارك فى بطولته النجمة مى عز الدين، محمود عبد المغنى، نيقولا معوض، صفاء الطوخى، سوسن بدر، مى سليم، ولاء الشريف، وغيرهم من الفنانين.

وبرنامج "صاحبة السعادة"، يعرض يومى الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع، على قناة "dmc"، فى تمام الساعة الـ 11 مساء.