شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل لؤلؤ الحلقة 22.. مروى وبودا يتظاهران أمام مجدى لعد اكتشاف حيلتهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة الـ 22 من مسلسل "لؤلؤ" للنجمة مى عمر على قناة ON، بذهاب مجدى هلال – إدوارد – إلى ورشة بودا – محمد الشرنوبى – ويفاجئ بوجود مروى - هدير عبد الناصر- هناك، ويخرج بودا من الموقف بذكاء ويقول لمجدى أن مروى أخبرته بكل شىء حدث وبررت موقف لؤلؤ – مى عمر- بزواجها من طارق.

نهال – نجلاء بدر – وداليا – هيدى كرم- تتقابلان بعدما تزوج طارق من لؤلؤ وأصبح الثنائى مصلحتهم واحدة بالانتقام من طارق ولؤلؤ، ويستعنوا بعم سيد والد لؤلؤ ويعطوه أموال حتى يتقرر مع المهمة التى سيقوم بها، وتلتقى نهال طارق فى الشركة وتخفى عليه خبر وفاة ابنتها منة - ملك زاهر- وأبلغته أنها سافرت إلى لندن.

مروى تستعطف لؤلؤ لبودا وتخبرها بأنه يعيش حالة صعبة وصدمة كبيرة بعدما تزوجت لؤلؤ طارق وتركت بودا، وتحكى لها أنه يبكى طوال الوقت، وفى نفس الوقت لؤلؤ تخبر مروى أنها اشترت لها شقة ووضعت لها وديعة فى البنك بمبلغ 2 مليون جنيه، وسط دهشة من مروى التى تحاول النصب على لؤلؤ بالاتفاق مع بودا

مسلسل لؤلؤ تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من: أحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران، جورى بكر، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.