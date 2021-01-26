شكرا لقرائتكم خبر عن جايمي ألكسندر تلعب ليدى سيف فى فيلم Thor: Love and Thunder القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنضم من جديد الممثلة العالمية جايمي ألكسندر إلى سلسلة Thor: Love and Thunder، على أن تلعب دور Lady Sif، التى لعبتها من قبل فى عام 2011، و2013، بـ أفلام Thor، وبالتال وصلت ألكسندرإلى استراليا، للاستعداد للتصرير، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع movieweb.

كما عاد الممثل العالمى مات ديمون إلى عالم مارفل السينمائى، وذلك من خلال انضمامه إلى سلسلة Thor: Love and Thunder، على أن يبقى فى الحجر الصحى لفترة، ومن ثم يبدأ التصوير، وكان قد وصل ديمون وعائلته إلى سيدني بـ استراليا، على متن طائرة خاصة، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع news.

ويقيم حاليًا كل من كريس برات وديف باوتيستا وتيسا طومسون، الذين يقيمون حاليًا بإحدى الفنادق استعداد للتصوير، بعد انتهاء فترة الحجر الصحى، للتأكد من سلامة جميع أفراد طاقم العمل.

وقد حددت Marvel موعد طرح فيلم Thor: Love and Thunder، حيث من المقرر أن يتم طرحه 6 مايو من العام الجارى، 2022، حسب موقع hollywoodreporter، مع الوضع في الحسبان مواعيد التصوير المتقطعة، بسبب انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا.

وفى وقت سابق، ذكرت الشركة المنتجة لفيلم الأكشن والإثارة Thor: Love and Thunder، أن البدء فى التصوير من جديد فى شهر مارس المقبل، جاء بعد توقف تصوير الكثير من الأعمال بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد الذى اجتاح العالم منذ عدة أشهر.

العمل يعد الثانى من سلسلة Thor، الذى يقوم وايتيتى بإخراجه، بعد فيلم Thor: Ragnarok، الذى طرح عام 2017، وقد صرح وايتيتى قائلا: "الجزء الرابع من Thor، سيجعل فيلم Thor: Ragnarok، يبدو وكأنه عمل ضعيف، حيث أن الجزء الجديد به العديد من التغييرات، بالإضافة إلى الحبكة التى تزيد من إثارته".