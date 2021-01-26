شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. حسن الرداد يوجه رساله مؤثرة إلى والدته بعد وفاتها: "كنتى الضهر و السند" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل النجم حسن الرداد استرجاع ذكرياته مع والدته الراحلة، حيث نشر صورا "فيديو" ظهر فيه بصحبة والدته في إحدى الخروجات، حيث نال إعجاب جمهوره وسط دعوات بالرحمة والمغفرة.

ونشر حسن الرداد، عبر حسابه بموقع انستجرام، "فيديو" بصحبة والدته، وعلق قائلاً: "اسعد أيام عمرى كنت بقضيها معاكى، كنتى الضهر و السند كنت بتكسف من كتر ما بتدعى لى، فاكرة لما كنت دايما بقولك 99٪؜ من قلبى بيحبك و 1٪؜ بحب به باقى العالم، وحشتينى قوى، بحبك".

وكان حسن الرداد، قد أعلن وفاة والدته في 9 يناير الماضى، قائلا: توفيت إلى رحمة الله تعالى أحن وأطيب أم فى الدنيا السيدة فادية الرداد، مع السلامة يا أغلى وأطيب أم فى الدنيا، سلمى لى على فادى وبابا، إن شاء الله نتجمع كلنا فى الجنة يا رب، إنا لله و إنا اليه راجعون".

وحضر الجنازة، عدد من نجوم الفن، من بينهم الفنان محمد لطفي، والفنان محمود الليثي، والمنتج أحمد السبكي.

كما نعت النجمة، إيمى سمير غانم، حماتها، حيث نشرت صورة تجمعها بها وبزوجها على حسابها الشخصى، بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمك يا حبيبة قلبي حماتي وصاحبتي وأمي".