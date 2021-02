شكرا لقرائتكم خبر عن أخطاء في مسلسل Bridgerton هل انتبهت لها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد عدد من جمهور Netflix أخطاء في مسلسل Bridgerton، حيث تم رصد خط أصفر علي الطريق وهو من خطوط المرور الحديثة ولم تكن وقت أحداث المسلسل إضافة إلى رصد غطاء بالرصيف لصندوق التلفونات وهو أيضًا لم يكن موجود وقت أحداث المسلسل.

وفي سياق متصل جددت منصة Netflix مسلسل Bridgerton الشهير للموسم الثانى، على أن يتناول الموسم الثاني البحث عن زواج مناسب لأنتوني (بيلي)، الأخ الأكبر لبريدجيرتون، ووفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale"، سيبدأ تصوير الموسم الثانى من مسلسل الرومانسية والكلاسيكية Bridgerton في الربيع، المستوحى من سلسلة روايات جوليا كوين الثانى، The Viscount Who Loved Me.

وكانت قد صرحت النجمة الشابة فيبي دينيفور، بطلة مسلسل نيتفلكس Bridgerton، قائلة: "ليس لدي أي فكرة حقًا عما سيفعلونه في الموسم الثاني، لكني أتخيل أنهم إذا كانوا يتابعون الكتب، فستكون رحلة أنتوني، وأنا متأكدة من أن دافني سيتنهى بها الأمر تشاركه كل ما يريد، ولكننى أتساءل كيف سيكون الأمر، ولذلك انا متحمسة للأمر"، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale ".

وأضافت: "لا أستطيع أن أتخيل كيف سيكون من الممكن التصوير في ظل هذه الظروف، وذلك بسبب أن هناك الكثير من الإضافات والعديد من أفراد الطاقم، ولكن يحيرني فقط كيف يمكننا تصويره وفقًا لقواعد Covid ما لم يكن هناك لقاح مسبقًا ".

مسلسل "Bridgerton" هو أول مسلسل يتم عرضه في إطار صفقة Netflix المكونة من تسعة أعمال للمنتج التنفيذي للمسلسل Shonda Rhimes.