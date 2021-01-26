شكرا لقرائتكم خبر عن نبيلة عبيد تطالب جمهورها بالدعاء لـ محمد الصغير بعد إصابته بكورونا: يا رب يشفيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت النجمة نبيلة عبيد، جمهورها بالدعاء لخبير التجميل ومصفف الشعر محمد الصغير، بعد مروره بأزمة صحية إثر إصابته بفيروس كورونا "كوفيد 19".

وكتبت النجمة نبيلة عبيد، عبر حسابها بموقع إنستجرام:" من فضلكم ادعوا معايا لأعز الأصدقاء الفنان محمد الصغير أن يشفيه ويعدى على ألف خير وسلامة من الأزمة الصحية اللي بيمر بيها".



نبيلة عبيد عبر انستجرام

وأضافت: "محمد يا أعز الصحاب والحبايب وعشرة عمري الجميل قلبي معاك ومع زوجتك السيدة ملكة العلايلي وابنتك الجميلة مها يا رب يشفيك وأشوفك منور زى الأول وأكتر".

يأتى هذا بعدما كشفت الإعلامية مها الصغير، عن تطورات الحالة الصحية لوالدها خبير التجميل محمد الصغير، مؤكدة أنه لا يزال مريضا للغاية، فيما نشرت صورة لوالدها بصحبة والدتها من دولاب ذكرياتهما، وعلقت عليها بطلب الدعاء من متابعيها له، وكتبت: "محمد الصغير أبويا وحب عمري حبيبي ونور عيني وحرمه أمي أجمل وأقوى وأطيب قلب ملكه العلايلى".

وأضافت فى تعليقها على الصورة التى نشرتها عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام: "ارجوا الدعاء له بالشفاء العاجل اسألكم الدعاء لأنه تعبان اوي اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وسترك الجميل، أن تشفي أبي وتمدّه بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير.. اللهم اشفِ أبي فأنت القوي وهو الضعيف فلا شافي سواك، اللهم أنت أعلم بحاله وبوجعه، اللهم اشفي ابي شفاءً لا يغادر سقمًا ورد عليه صحته وعافيته".