شكرا لقرائتكم خبر عن ملك احمد زاهر: أصعب مشهد ليا فى مسلسل لؤلؤ الوقوف أمام والدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة الشابة ملك احمد زاهر، عن سعادتها بردود فعل الجمهور والإشادة بدورها في مسلسل لؤلؤ، ومشهد وفاة منة بالحلقة الـ21 الشخصية التي تجسدها في المسلسل.

وقالت ملك أحمد زاهر، في تصريحات لـ"الخليج 365"، كل المشاهد ليا في المسلسل بحبها وماستر سين بالنسبة ليا، وأصعب مشهد صورته في المسلسل كان الوقوف أمام والدى "أحمد زاهر" وده كان أول مشهد صورته في المسلسل وصعب لأنه أول حاجة صورتها بعد توقف 8 سنوات عن التمثيل، والمشهد كله في مواجها بينى وبينه.



ملك احمد زاهر

وتابعت: أما مشهد وفاة منة الشخصية التي جسدتها فى المسلسل أصعب حاجة أن نجلاء بدر وهى والدتى في المسلسل لما عرفت بوفاتى وقعدت تعيط جنبى كنت هقوم أعيط جنبها من كتر تأثير المشهد، مضيفة: الحمد الله على تفاعل الكبير من الجمهور على السوشيال ميديا وإعجابهم بشخصية منة في المسلسل.

كما تصدرت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر، تريند جوجل بعد مشهد وفاة منة الشخصية التي تجسدها في الحلقة 21 من مسلسل لؤلؤ.



احمد زاهر وملك ابنته

مسلسل لؤلؤ تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من: أحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران، جورى بكر، ملك أحمد زاهر، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.