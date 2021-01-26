هل تفكر نوال الزغبي في تكرار الزواج؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي عن استعدادها لإهداء حياتها للشخص المناسب والزواج من جديد، ولكن بشرط أن تقتنع بنسبة 100%.

وقالت نوال، ببرنامج ET بالعربي، إنها لا تخاف من السن، وقالت: "الكبر في القلب، أوقات بنت عمرها 20 سنة وتحسها كبيرة.. هو البني آدم من جوه".

وشرحت نوال الزغبي الطريقة التي توازن بها بين القلب والعقل، فهي تعطي المجال للقلب، لكن العقل بالنسبة لها هو الأصل وهو الذي يبقى.

وتابعت: "لا يوجد أحد في حياتي، ولا أعيش حالة حب.. كثيرًا ما أكتب تغريدات على تويتر، فيقول البعض تركت صاحبها أو خطيبها، أو تزوجت، لا يوجد شيء".

يذكر أن الفنانة نوال الزغبي، كانت قد أعلنت عن طلاقها رسميًا عن زوجها إيلي ديب، يوم 26 فبراير 2020، بعد انفصال دام 12 عاما، ولديها 3 أولاد منه هم: "تيا وجوي وجورجي".