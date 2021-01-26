شكرا لقرائتكم خبر عن ملك احمد زاهر تغني "صدقني خلاص" لـ عمرو دياب في فيديو طريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازحت الفنانة ملك أحمد زاهر جمهورها، بمقطع فيديو طريف، خلال أدائها أغنية "صدقني خلاص" للهضبة عمرو دياب بطريقة كوميدية، حيث شاركت جمهورها بمقطع فيديو كوميدي عبر خاصية الاستوري على حسابها الشخصي بإنستجرام، وهي تمسك "مقشة" وتحاول غناء الأغنية إلا أنها لم تواصل وتوقفت عن الغناء بعدما انتابتها نوبة ضحك، معلقة: "مش قادرة".

ملك احمد زاهر تغني للهضبة

وأوضحت ملك ابنة الفنان أحمد زاهر أن غناها كان بطلب من صديقتها التي كانت تلتقط لها الفيديو، مضيفة: "بعتذر للفنان عمرو دياب ولجميع المستمعين اللي سمعوا صوتي.. أنا أسفة".



ملك أحمد زاهر

وتصدرت الفنانة ملك أحمد زاهر قائمة الأكثر بحثا على جوجل، وذلك بعد تفاعل المشاهدين مع مشهد وفاة "منة" في الحلقة الـ 21 من مسلسل لؤلؤ، حيث تجسد دور منة النجمة ملك زاهر.

وشهدت الحلقة الـ 21 من المسلسل مفاجأة طارق نصار لـ لؤلؤ – مى عمر – التى عادت إلى فيلتها لتجده ينتظرها مرتديًا بدلة الزفاف، والفيلا مجهزة بالكامل من الزينة والاضاءة، ليهديها خاتم الماس شبكتها وكشف لها أنه ردها إلى عصمته قبل انتهاء العدة بعدما طلقها فى السر مثلما تزوجها فى السر.



الفنانة ملك أحمد زاهر

وبعد ذلك ترتدى لؤلؤ فستان الزفاف الذى صممه أهم مصممين الأزياء، وتبدأ أجواء الاحتفال بالزفاف، وفى نفس الوقت يخرج طارق لايف على السوشيال ميديا، ويعلن للجمهور أن "لؤلؤ" أكثر إنسانة أحبها ويؤكد حبه لها لآخر يوم فى عمره ويعلن زواجه منها وأنه فخور وسيظل فخورا بذلك طوال العمر.

مسلسل لؤلؤ تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من: أحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران، جورى بكر، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.



ابنة أحمد زاهر



ملك ابنة أحمد زاهر



ملك ابنة النجم أحمد زاهر