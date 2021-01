شكرا لقرائتكم خبر عن جوائز نالتها أديل عن ألبوم 21 بعد مرور 10 سنوات على طرحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 10 سنوات كاملة علي إصدار المطربة أديل لألبومها الثاني والذي طرح تحت عنوان، "21" ، وهو الألبوم الذي ضم أغاني "Rolling in the Deep" و "Set Fire to the Rain" و "Someone Like You" ، وطرح في 24 يناير 2011 في المملكة المتحدة وتم عرضه لاحقًا في الولايات المتحدة في 22 فبراير 2011، وحصلت أديل على ست جوائز جرامي عن الألبوم، بما في ذلك ألبوم العام ، وتسجيل العام ، وأغنية العام.

21 هو الألبوم الذي أطلق شهرة Adele ونجاحها على المستوى الدولي، حيث أصبحت غالبية الأغانى أسماء شهيرة فى عالم الموسيقي.

وكانت قد كشفت بعض التقارير الأجنبية، عن توصل Adele، إلى اتفاق تسوية للطلاق مع زوجها سيمون كونيكي، بعد عامين من أنفصالهما، لتنتهي قصة الحب التي بدأت فى 2011.

ووفقاً لصحيفة الديلى ميل البريطانية، فإن النجمة العالمية صاحبة الـ 32 عاماً، توصلت إلى اتفاق تسوية مع زوجها سيمون بقيمة 171 مليون دولار، والذي تقدمها به الى المحكمة يوم 15 يناير الماضى، وقال ممثل النجمة البريطانية فى بيان: "انفصلت أديل وسيمون، إنهما ملتزمان بتربية ابنهما معًا على المحبة".