انطلاق عروض "بين الجنة والأرض" في الإمارات.. تعرف على المواعيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ينطلق الفيلم الروائي "بين الجنة والأرض" للمخرجة نجوى نجار في سينما عقيل بالإمارات العربية المتحدة، لمدة ثلاثة أسابيع.

ويعرض الفيلم بداية من ليلة ختام مهرجان ReelPalestine السينمائي 30 يناير/كانون الثاني حتى 18 فبراير/شباط.



وتعتبر سينما عقيل هي المحطة الثانية في جولة الفيلم حول العالم العربي، وكانت بدايتها في مصر بـسينما زاوية حيث حصل على عروض جماهيرية ناجحة استمرت لأكثر من شهر.

سينما عقيل هي منصة سينمائية مستقلة، تستقدم أفلاما نوعية من كل أنحاء العالم لجمهور الإمارات، من خلال عرض أفلام خالدة ونماذج جيدة من تاريخ السينما، وتهدف إلى زيادة المعرفة والاهتمام بفن السينما.





اختير "بين الجنة والأرض" للمنافسة على جوائزالجولدن جلوب وأكاديمية الفيلم الأوروبي، وخلال مسيرته حصل على العديد من الجوائز الدولية؛ منها جائزة نجيب محفوظ لأفضل سيناريو في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، جائزة الجمهور لأفضل فيلم روائي بمهرجان بوسطن فلسطين السينمائي، جائزة الجمهور بـمهرجان أفلام الشرق الأوسط الآن، جائزة أفضل ممثل من مهرجان موسترا دي فالنسيا‎، تنويه خاص من مهرجان أفلام المرأة المتوسطية في لشبونة، وجائزة الجمهور لأفضل فيلم من مهرجان الأفلام العربية التعاوني.

الفيلم مستوحى من أحداث حقيقية عن تامر وسلمى، زوجين في الثلاثينات من العمر يعيشان في الأراضي الفلسطينية؛ ويتفقان بعد 5 سنوات من الزواج على الطلاق.

وفي سبيل ذلك يواجه الزوجان الكثير من التعقيدات، فبعد حصول تامر على تصريح لمدة 3 أيام لعبور نقاط التفتيش الإسرائيلية والذهاب إلى مدينة الناصرة لاستكمال إجراءات الطلاق في إحدى المحاكم، يفاجئ الزوجان بسر يقلب الأمور تماماً، ويخوضان رحلة يستكشفان فيها أنفسهما وما يواجهانه من خسارة وخيانة.

الفيلم تأليف وإخراج الفلسطينية نجوى نجار، وإنتاج Ustura Films، بالتعاون مع Paul Thiltges Distribution بلوكسمبورج، وOktober Films بأيسلندا، وتتولى شركة MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في العالم العربي.

مواعيد عرض الفيلم في سينما عقيل

السبت 30/1 الساعة 9:30 مساءً

الثلاثاء 2/2 الساعة 7 مساءً – 9:30 مساءً

الأربعاء 3/2 الساعة 7 مساءً – 9:30 مساءً

الخميس 4/2 الساعة 7 مساءً – 9:30 مساءً

الحمعة 5/2 الساعة 4 مساءً – 7 مساءً – 9:30 مساءً

الثلاثاء 9/2 الساعة 7 مساءً – 9:30 مساءً

الأربعاء 10/2 الساعة 7 مساءً – 9:30 مساءً

الخميس 11/2 الساعة 7 مساءً – 9:30 مساءً

الجمعة 12/2 الساعة 4 مساءً – 7 مساءً – 9:30 مساءً

الثلاثاء 16/2 الساعة 7 مساءً – 9:30 مساءً

الأربعاء 17/2 الساعة 7 مساءً – 9:30 مساءً

الخميس 18/2 الساعة 7 مساءً – 9:30 مساءً