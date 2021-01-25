يارا في الإمارات لتقدم هدية عيد الحب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تستعد الفنانة اللبنانية يارا لتصوير أولى أغنيات ألبومها الخليجي الجديد، المتوقع صدوره خلال فبراير، ليكون بمثابة هدية في عيد الحب.

ويحمل الألبوم الجديد، الذي يتضمن 8 أغنيات، اسم "غير الناس"، وهي أول أغنية لها باللهجة العراقية، والتي ستقوم بتصويرها مع المخرج نويل بال في إمارة الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

يشار إلى أن يارا تعاونت في هذا الألبوم مع مجموعة من أبرز الشعراء والملحنين في العالم العربي، والألبوم إشراف الملحن والمنتج طارق أبوجودة.

يارا اسمها الحقيقي كارلا نزيه البرقاشي، تنتمي لأسرة تتكون من أب وأم (رولا).

وترافق رولا ابنتها في كل مكان، كما أن لها شقيقة تكبرها وشقيق اسمه (ملحم) وتأتي هي بالمرتبة الأخيرة.

يارا من منطقة "دير الأحمر" في البقاع، وبدأت مشوارها الفني بمساعدة الفنان اللبناني طارق أبوجودة الذي قدمها للجمهور واختار لها اسمها الفني (يارا).