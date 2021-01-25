"أطيب قلب بنت معلّقة بأبوها".. أصالة توجه رسالة لمها الصغير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

وجهت الفنانة أصالة نصري، رسالة إلى الإعلامية مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا، بعد رسائلها عبر السوشيال ميديا عن والدها مصفف الشعر محمد الصغير، الذي يعاني من فيروس كورونا.

وكتبت أصالة، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "يا أطيب قلب بنت معلّقة بأبوها.. الله يحفظلك إياه يا مها الغالية، ونحتفل بسلامته قريب يا رب.. محمّد الصغير الغالي على الكلّ وحبيب الكلّ.. الله يعافيه يا ربّ العالمين".

وكانت مها الصغير، كتبت مؤخرًا عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام": "في حاجة مهمة أوي عايزة كل العالم يعرفها، وأكيد مش هعرف أكتب الكلام ده تاني.. أبطال القصة دي هم أبي وحياتي كلها واللي يعرفني كويس يعرف إن محمد الصغير مش أبويا بس هو حب عمري".

وتابعت: "والبطلة الثانية هي أعظم ست في العالم ملكة العلايلي، قصة حب عشتها على مدار كل يوم وكل ثانية لغاية اللحظة حتى لما اتطلقوا كنت عارفة أنه بيحبها وهي بتحبه وعمري ما شفته أو شفتها سعيدة غير وهي مراته".

واستكملت: "المهم أمي اتجوزت أبويا وهي من عائلة أرستقراطية وهو من عائلة بسيطة، وتحدت أهلها وقاطعوها وهو لم يكن معه سوى ١٠٠ جنيه، وحصل مشاكل واتطلقوا من ٢٢ سنة".

وأكملت مها: "ويوم ما تعب وهو حواليه ناس كتير أوي (بس في الأفراح)، طلب مني أطلب أمي في التليفون وطلب يشوفها، وجت له على طول، يوم ما حس أنه ضعيف أوي وتعبان بجد طلب ضهره وسنده اللي بجد مش في المنظرة وجت وطلب منها متزعلش منه وأنها تتجوزه على سنة الله ورسوله تاني".

استطردت: "وأصدقاء الأبطال في هذا الفيلم الجميل الي شهدوا هذه اللحظة هما أنا واخويا مصطفى وأخويا التاني الدكتور اللي مسابنيش لحظة يحيى البستاني، الدنيا اتدربكت وطلب مأذون وجه المأذون جوز ملكة العلايلي لمحمد الصغير على سنة الله ورسوله".

أضافت: "فهذه العظيمة اتجوزته وهو محلتوش حاجة وفي عز ضعفه ورجعت له وهو في عز ضعفه برده، ونام في حضنها وهو مرتاح أوي، هو الآن في أمس الحاجة للدعاء لأنه في لحظات حرجة أوي أوي أوي".

وأصيب مصفف الشعر محمد الصغير بفيروس كورونا منذ أيام، وهو الآن في حالة حرجة بأحد المستشفيات.