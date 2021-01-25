"رفضوا فيزا فرنسا مرتين".. حسام داغر يروي موقفا لوالدته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان حسام داغر، على إحياء ذكرى ميلاد والدته، وحكى موقفا لها أثناء استعدادها لسفر فرنسا.

وكتب داغر، عبر حسابه على إنستجرام: "فاكرة لما رفضوا فيزتك مرتين بتاعت فرنسا بسبب السن وتعبك الأخير.. كان نفسي أخدك معايا باريس وأفرجك حاجات كتير.. لحد آخر فيزا دي لما سافرت وكتبتلك اسمك على الكوبري المشهور بالأقفال ولقيتهم هناك كله بيكتب اسم اللي بيحبه عليه".

وتابع: "كتبتلك اسمك، قلت أهو كأنك سافرتي بالعند فيهم واسمك محفور دلوقتي في قلب باريس.. بعتهالك وفرحتي وعملتيها cover photo ومن ساعتها محطوطة، كانت آخر واحدة واتمنيت بعدها تخفي وتقومي بالسلامة ونسافر سوا كل الأماكن الحلوة بس ربنا اختارك جنبه".

وأوضح: "أكيد الإنسان لما بيموت روحه بتكون خفيفة وطايرة وبتروحي أي حتة ولا في فيزا ولا في مطارات و بترجعي صغيرة وتعملي كل اللي كان نفسك فيه وأكيد روحك راحت وشافت كل حاجة زي ما أنا حاسس إنها معايا دلوقتي وعلى طول وشايفة كل حاجة".

وأضاف: "النهاردة.. عيد ميلادك في الجنة.. أكيد مع بابا وحبايبك.. شايفك بتضحكي هناك.. يا رب تكوني راضية عني لسه.. وعلى أمل ربنا يجمعنا تاني على خير".

يذكر أن والدة الفنان حسام داغر، رحلت يوم 18 يناير 2020، بأحد المستشفيات بعد تعرضها لأزمة صحية، نظرا لمعاناتها من مرض القلب.