"أحفادي يتسابقون لاسعادي".. هكذا احتفل صلاح عبد الله بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان صلاح عبدالله، على الاحتفال بعيد ميلاده الـ 66 على طريقته الخاصة.

ونشر عبدالله، صورا له من احتفالية عيد ميلاده العام الماضي، عبر حسابه على تويتر، وعلق: "في ذكرى يوم مولدي السادس والستين، وبعد كل سنة وأنتم أطيب الطيبين.. صورة من السنة اللي فاتت بكل اللي فات من السنين.. أحفادي، كَرمتي ومُرادي، يتسابقون لاسعادي.. ربنا يحفظهم ويبارك فيهم.. قولوا آمين".

يذكر أن، الفنان صلاح عبدالله، يشارك حاليًا من خلال فيلمه السينمائي الجديد "موسى" تأليف وإخراج بيتر ميمي، بطولة: كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، أحمد مالك، سارة الشامي، عمر الشناوي، وتدور أحداثه في إطار خيالي حيث يتم اختراع أول روبوت في الشرق الأوسط وخلال الأحداث يمر الأبطال بظروف وأمور تنقلب ضدهم.