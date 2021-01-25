"بحبك يا صاصا".. كريم محمود عبدالعزيز يهنئ صلاح عبدالله بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان كريم محمود عبدالعزيز، على تهنئة الفنان القدير صلاح عبد الله، بعيد ميلاده .

ونشر كريم، صورة تجمعهما، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "في يوم زي ده.. جالنا صاصا وجاب معاه كل الخُلاصة.. خُلاصة الضحك والطيبة والجدعنة والرجولة ولو تزعله يضرب القَمَّاصة.. وفي ثانية وبدون مُقَدِّمات، يقعد معاك قعدة، يدّيك فيها الخُلاصة، بنحبك بجد يا صاصا.. كل سنة وأنت طيب يا زازا".

يذكر أن كريم محمود عبدالعزيز يتعاون مع الفنان صلاح عبدالله في الفيلم السينمائي الجديد "موسى" تأليف وإخراج بيتر ميمي، ويشاركهما البطولة: إياد نصار، أحمد مالك، سارة الشامي، عمر الشناوي، وتدور أحداثه في إطار خيالي حيث يتم اختراع أول روبوت في الشرق الأوسط وخلال الأحداث يمر الأبطال بظروف وأمور تنقلب ضدهم.