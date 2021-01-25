سيف حمزة مدرب جيم في "حرب أهلية"

محمد اسماعيل - القاهرة - يشارك الفنان الشاب سيف حمزة في مسلسل "حرب أهلية" المنتظر عرضه خلال سباق دراما رمضان المقبل.

ويجسد "سيف" خلال أحداث مسلسل "حرب أهلية" شخصية مدرب جيم في أحد الصالات الرياضية.

"حرب أهلية" اسم مؤقت للمسلسل، على أن يتم تغييره لاحقا، ويدور العمل فى إطار من الإثارة والتشويق.

وينتظر فريق عمل "حرب أهلية" عودة المخرج سامح عبد العزيز من أسوان، حيث يصور فيلمه الجديد "تماسيح النيل" هناك، ليبدأ صناع العمل فى التحضيرات النهائية استعدادا لانطلاق التصوير في فبراير المقبل، في محاولة للانتهاء من العمل مع الأيام الأولى من شهر رمضان بعد تأخر بدء تصويره نسبيا.

ويواصل أحمد عادل مؤلف "حرب أهلية" كتابة الحلقات ويسعى لتسليم آخر الحلقات نهاية فبراير المقبل.

مسلسل "حرب أهلية" تأليف أحمد عادل، إخراج سامح عبد العزيز، ويشارك في بطولته يسرا، جومانة مراد، جميلة عوض وخالد أنور، جميلة عوض وآخرون.