جيجي حديد تثير الجدل باسم ابنتها الغريب

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 25 يناير 2021 10:35 مساءً - يتأخر عادةً الآباء والأمهات في تسجيل أولادهم الحديثي الولادة ريثما يفكرون في اختيار الإسم الأجمل والأكثر تفرداً وحداثة بين الأسماء الكثيرة حول العالم،وعارضة الأزياء الأمريكية جيجي حديد من أصول فلسطينية البالغة من العمر "25 عاماً" فعلت ذلك،ولم تعلن عن إسم ابنتها غير المألوف: "خاي" إلا بعد مرور 4 أشهر على ولادتها.

إسم إبنة حديد "خاي" يثير الجدل حول معانيه

جيجي حديد وزين مالك

أثارت عارضة الأزياء العالمية الفلسطينية جيجي حديد "25 عاماً" الجدل حول إسم طفلتها الأولى "خاي" عند إعلانها إسم طفلتها "خاي " بطريقة غير مباشرة عبر تغيير حالتها في حسابها بموقع التواصل الإجتماعي "إنستغرام" إلى "أم خاي – Khai’s mom" وأجمع العدد الأكبر من متابعيها على أنه يعني "المختارة" وينتمي الإسم للنبل والأرستقراطية.

لإسم "خاي" معاني أخرى

وبحسب وسائل إعلام مختلفة،أشارت إحدى مستخدمات موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" بتغريدة لها،إلى أن إسم "خاي" يعني "القوي" بالعربية

و"خندق" بالهندية.

وقالت مستخدمة أخرى إلى أن اسم "خاي" هو اختصار لاسم "خيرية" .

وأكدت مواقع غربية إن إسم "خاي" بالحضارة الفرعونية القديمة يعني "المختارة" أو "المتوجة" ،بينما يعني في دولة "فيتنام" للذكور وليس للإناث : "المحارب".

وقالت صحيفة "إيفننغ ستاندرد" البريطانية ،إن إسم "خاي" يعني الشخص "المختار" أو "الملك المتوج" أو "النبل" باللغة العربية ،وأشارت أيضاً إلى أن معاجم اللغة العربية تخلو من هذه الكلمة.

هل اختارت جيجي إسم خاي تيمناً بجدتها خيرية؟

ورجح موقع "إي " الأمريكي،أن تكون جيجي حديد أطلقت على ابنتها إسم "خاي" بالإتفاق مع شريكها زين مالك على اسم إبرز نساء عائلة والدها،وبالأخص: جدتها لوالدها محمد حديد،حيث كان إسم جدتها خيرية ضاهر حديد، بينما عمتها الصغرى تحمل إسم إيزابيلا خير حديد.

يشار إلى أن رجل الأعمال الأمريكي الفلسطيني محمد حديد المولود في فلسطين، يعبر دائماً في منشوراته الخاصة بمواقع التواصل الإجتماعي عن فخره بأصوله الفلسطينية العربية،وورثت ابنتاه حب فلسطين وفخرهما بأصلهما الفلسطيني العربي عنه ،ويجيدان صنع العديد من الأطباق الفلسطينية،وحرصت جيجي عند تجديدها منزلها الخاص على تزيينه بديكورات ومنسوجات فلسطينية الطابع.

ولا شك بأن لإسم خاي معاني عربية الأصل ،تشير إلى هوية جيجي حديد العائلية الأصلية،وتكون جيجي حديد باختيارها له،تكرم أصولها رغم حياتها في هوليوود.

زين مالك وشم إسم ابنته سراً

وأعلن الثنائي المغني الباكستاني زين مالك "28 عاماً" والعارضة الأمريكية الفلسطينية جيجي حديد "25 عاماً" عن ولادة ابنتهما "خاي" في أيلول- سبتمبر 2020 الماضي ،وهي الطفلة الأولى لهما،وقام زين مالك بوشم إسم ابنته على معصمه سراً قبل فترة من الإعلان عن إسمها في السوشيال ميديا.



