سيلين ديون حزينة جداً على وفاة لاري كينغ

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 25 يناير 2021 10:35 مساءً - يتفق الجميع على أن لاري كينغ ليس مقدماً تلفزيونيا أو محاوراً عادياً،كان حسب وصف خبراء الإعلام وكبار السياسيين والمشاهير ظاهرة إعلامية فريدة من نوعها ،وظاهرة قد لا تتكرر مرة أخرى في العقود القادمة، وأبرز من أعلن ذلك حديثاً المغنية الكندية العالمية الشهيرة سيلين ديون التي كشفت شعور كل من يستضيفه لاري كينغ في برامجه ويحاورهم بدفء وبساطة تجعلهم أكثر ثقة به خلال الحوار معه.



رأت سيلين ديون أنه لن يكون هناك أحد مثله

لاري كينغ



وأول من كشف حزنه العميق على رحيل ووفاة الإعلامي الأمريكي الشهير لاري كينغ،المغنية الكندية العالمية سيلين ديون ،فعبرت عن حزنها العميق بمنشور دافىء لها يوم السبت الفائت في حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" قالت فيه: " أنا حزينة للغاية لعلمي بوفاة لاري كينغ ،لقد كان رجلاً نبيلاً ،وجعلنا جميعاً نشعر كما لو كنا نتحدث مع صديق العمر".

ورأت سيلين ديون أنه: "لن يكون هناك أحد مثله ،وسيفتقده الكثيرون".

وختمت سيلين ديون منشورها حول لاري كينغ بتقديمها العزاء لأسرته ومحبيه.

وتعد سيلين ديون من أبرز المشاهير المحظوظين بإجرائها عدة مقابلات مختلفة خلال سنوات مسيرتها الفنية الطويلة مع لاري كينغ خلال عقود،كما كانت تشاركه وتلتقيه في العديد من الحفلات الخيرية والمناسبات العامة.

وتلقت سيلين ديون عشرات التعليقات التي تثني عليها كصاحبة صوت أسطوري دافىء،وقلب مفعم بالحب،وعبر الكثير من المتابعين عن حبهم الكبير لها ولأغانيها.

وكان المذيع والمحاور التلفزيوني والإذاعي الأمريكي الشهير لاري كينغ قد توفيّ صباح السبت 23 يناير 2021 الجاري في مركز سيدارز سيناء الطبي بلوس أنجلوس عن عمر 87 عاماً،وطالبت عائلته الجميع باحترام خصوصيتها .

وقد رثى عدد كبير من المشاهير الإعلامي الأمريكي الراحل لاري كينغ وعلى رأسهم: المغنية الكندية العالمية سيلين ديون،والمحاور التلفزيوني البريطاني الشهير بيرس مورغان وعشرات غيرهم حول العالم.

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