شكرا لقرائتكم خبر عن صامويل جاكسون يشارك جمهوره بصورة بعد تلقيه لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم العالمى صامويل جاكسون الذى يبلغ من العمر 72 عاما، عن تلقيه لقاح كورونا مؤخرًا من خلال حسابه على موقع إنستجرام، حيث نشر صورة له وهو يرتدى كمامة مزينة بشخصيات أبطال مارفل بصورة كرتونية، وأراد بتلك الصورة حث متابعيه الذين يقتربوا من 7 ملايين متابع بتلقى المصل من أجل مواجهة الفيروس الذى ينتشر في العالم أجمع.



صامويل جاكسون

من ناحية أخرى كشفت الشركة المنتجة لفيلم The Hitman's Bodyguard فى وقت سابق عن الصورة الأولي للفيلم وظهر فيها بطلا الفيلم النجمان ريان رينولدز وصامويل جاكسون، ومن المقررطرح الفيلم 20 أغسطس 2021.

وفى تصريحات سابقة للنجمة العالمية سلمي حايك، أعربت فيها عن صدمتها من تأجيل طرح فيلمها الجديد The Hitman's Wife's Bodyguard، بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد وغلق السينمات فى الولايات المتحدة الأمريكية، وكتبت عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "تم تأجيل إصدار HWB إلى صيف عام 2021. أشعر بالصدمة لأنني لا استطيع الانتظار حتى أراكم جميعا".

The Hitman's Wife's Bodyguard فيلم كوميدي أمريكي من إخراج باتريك هيوز وتأليف توم أوكونور وبراندون وفيليب ميرفي، وهو تكملة لفيلم The Hitman's Bodyguard لعام 2017، من بطولة ريان رينولدز، صامويل جاكسون، فرانك جريلو، ريتشارد إي جرانت، توم هوبر، أنطونيو بانديراس ومورجان فريمان.