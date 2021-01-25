شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد المالكي عن "مصباح علاء الدين" لـ محمد رمضان: جديدة ومختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الشاعر الغنائى أحمد المالكى عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها على أغنية "مصباح علاء الدين" الذى طرحها النجم محمد رمضان والتي تخطت حاجز 2 مليون ونصف مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وهى من ألحان محمد يحيى وتوزيع وسام عبدالمنعم .

المالكى قال في تصريحات لـ"الخليج 365" ردود الأفعال على أغنية "مصباح علاء الدين فاقت توقعاتى من داخل الوسط الغنائى وخارجه مشيرًا إلى أن الأغنية كانت فكرتها وجديدة على محمد رمضان الذى سعدت بالتعاون معه للمرة الأولى.

وأضاف فكرة الأغنية بدأت من فترة واشتغلت عليها ونفذتها، مضيفًا أنه سعيد أيضًا بالتعاون مع كل من الموزع وسام عبدالمنعم والملحن محمد يحيى.

من ناحية أخرى تخطت أغنية "مصباح علاء الدين" الذى طرحها النجم محمد رمضان 2 مليون ونصف مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب فى أقل من يوم، وهى من كلمات أحمد المالكى وألحان محمد يحيى وتوزيع وسام عبدالمنعم .

وتقول كلمات الأغنية :"من صغرى كنت شايف.. وأنا بلمس النجوم.. ولا عمرى كنت خايف.. كل أما أقع بقوم.. وحلمت بالبطولة.. جايلك يا صفوف يا أولى.. وآدى حلم الطفولة.. أهو اتحقق فى يوم، ماكانش ليا واسطة.. مادعكتش الفانوس.. بالعكس حلمت حلم.. كان رؤية مش كابوس.. والناس الطيبين.. واقفين مستجدعين.. هما ودعوة أمى.. مصباح علاء الدين.. من تحت الصفر بدأت سبقت طلعت طفيت النجوم.. أعدائى يكتروا يختفوا يظهروا مافرقش معايا الهجوم.. لما أنا مش فارق معاك.. والناس كلها وياك.. اسأل عيلتك تقولك.. بنشوفه من وراك".

وكان آخر أعمال الشاعر أحمد المالكى أغنية " نفس النهاية" للنجم تامر حسنى من ألبوم "خليك فولاذى"، وهى من ألحان مدين، توزيع أحمد عبد السلام، وتخطت الأغنية مشاهدات كثيرة على يوتيوب، نظراً لتميز كلماتها واللحن والتوزيع، حيث تقول كلمات الأغنية، نفس النهاية .. كل الخير اتنسى، ليه مش فاكرلى حاجة واحدة كويسة.. نفس النهاية للقولب المخلصة.. العمر ضاع منى معاه، عملت جميل مكانش أصيل.

ويتعاون الشاعر أحمد المالكى في ألبوم المطرب تامر عاشور الجديد المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة بأغنيتين الأولى من توزيع إلهامى دهيمة وألحان سامح كريم والأخرى من توزيع أحمد أمين وألحان محمدى وتنتمى إلى طبيعة الاغانى الدرامية ويراهن عليهم بقوة خلال الألبوم