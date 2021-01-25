شكرا لقرائتكم خبر عن ليدي جاجا وجنيفر لوبيز تشاركان في حملة توعية لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفناتان العالميتان ليدي جاجا وجنيفر لوبيز في حملة توعية عامة لمواجهة جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19"، حيث تعد هذه الحملة الإعلامية الأولى من نوعها من معهد ويل الدولي للأبنية(IWBI) .

وتستهدف هذه الحملة زيادة الوعي بأهمية تصنيف (WELL Health-Safety) الذي يعتمد على التحقق من مدى اتخذ الأماكن والمؤسسات الخطوات اللازمة لإعطاء الأولوية للصحة وسلامة الموظفين والزوار، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

وقالت ليدي جاجا عبر إنستجرام: "لطالما كنت أؤمن بضرورة الاهتمام ببعضنا البعض ولصحة مجتمعنا العالمي. سترى قريبًا علامة Wellcertified Health-Safety Seal خارج الأماكن العامة، مما يعني أنهم استوفوا معايير الصحة والسلامة الفائقة. بينما نواصل القيام بدورنا لحماية أنفسنا وبعضنا البعض، سيساعدك ذلك على تحديد الأماكن في منطقتك التي تعمل للحفاظ على أمان مجتمعاتنا أيضًا".



ليدي جاجا

وقالت الفنانة جنيفر لوبيز عبر حسابها الشخصي على إنستجرام: "حان الوقت تقريبًا لنعود إلى مسارحنا، الأماكن التي تجعلنا نشعر وكأننا نجوم. لكن لا يزال يتعين علينا أن نكون بأمان. سترى قريبًا في علامة (WELL Health-Safety) خارج الأماكن العامة المفضلة لديك".

وأضافت: "هذا يعني أنهم يساعدون في الحفاظ على أمانك من خلال تلبية معايير الصحة والسلامة العالية. لذا ابحث عن هذه العلامة بالخارج، واشعر بثقة أكبر في الداخل. كن في أفضل حالاتك، وسأراكم قريبًا".

والتقطت عدسات المصورين، في وقت سابق، ظهور النجمة العالمية جينيفر لوبيز، أمام أحدى صالات الالعاب الرياضية فى مدينة ميامى الأمريكية، بعد تألقها أول أمس فى إعادة تصوير أغنيتها الشهيرة Love Don't Cost Thing، بعد 20 عاماً من إطلاقها. حيث استعرضت النجمة صاحبة الـ 51 عاماً، عضلات بطنها فى الصور التى نشرتها صحيفة الديلي ميل البريطانية، والتى التقطت لها أمام صالة الالعاب الرياضية التى اعتادت التدريب فيها بمدينة ميامى الامريكى، حيث ظهرت وهي ترتدي ملابس رياضية عبارة عن بنطلون ضيق وقميص قصير من الأعلى.



الفنانة جينيفر لوبيز



النجمة جينيفر لوبيز