شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا هنأ كريم محمود عبد العزيز صلاح عبد الله بعيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان كريم محمود عبد العزيز، على الاحتفال بعيد ميلاد الفنان الكبير صلاح عبد الله عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، من خلال صورة تجمعهما معا، وكتب على الصورة قائلاً: في يوم زي ده جالنا صاصا وجاب معاه كل الخُلاصة خُلاصة الضحك والطيبة والجدعنة والرجولة ولو تزعله يضرب القَمَّاصة وفي ثانية وبدون مُقَدِّمات يقعد معاك قاعدة يدّيك فيها الخُلاصة بنحبك بجد يا صاصا كل زنة وأنت طيب يا زازا".



كريم محمود عبد العزيز و صلاح عبد الله

وكان كشف الفنان القدير صلاح عبد الله، فى قصيدة شعرية جديدة من تأليفه، عن الحالة الموجودة حاليا وغياب الابتسامة عن الناس، معبرا عنها بأداء ومشهد تمثيلى، نشرها عبر حسابه على تويتر، قائلا: "إيه.. خير.. مالك.. مش عاجبنى يا دنيا حالك، والله حالك مش عاجبنى.. ابتسامتك غايبه ليه، هو لو الخوف يسيبنى.. لو يسيبنى أعمل ايه.. اعمل ايه ولا ايه ولا ايه"، وعلق صلاح عبد الله، على القصيدة، قائلا: "حالة وحتروح لحالها، صباح الخير وتصبحوا على خير وفى أفضل صحة وأحسن حال".

يشار إلى أن الفنان صلاح عبد الله، احتفل بوصول عدد متابعيه إلى مليون متابع عبر إنستجرام، وعلق على ذلك ساخرا كعادته عبر وسائل التواصل الاجتماعى: "بعرقى وبمجهودى بدون أى دفع أو دعم، كما أشاد بدور بناته حين كتب: "ماليش فى الإنستجرام بس بناتى قالولى جربه".