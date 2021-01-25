شكرا لقرائتكم خبر عن أنا دى أرماس فى صورة جديدة على طريقة مارلين مونرو من فيلمها الجديد blonde والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطفت الممثلة الكوبية أنا دى أرماس الأنظار إلى حد كبير حينما ظهرت بصورة قريبة للغاية من مظهر الممثلة مارلين مونرو، وذلك خلال أحداث فيلمها الجديد "blonde" التي تجسد فيه شخصية أيقونة هوليود وملكة الإغراء مارلين مونرو، وفقًا لما نشره موقع الديلى ميل مؤخرًا.



انا دى ارماس

وكان موقع people تطرق مؤخرًا إلى تصريحات من جانب الممثلة الكوبية الشابة حول تفاصيل شخصية مارلين مونرو حينما أكدت أنها عانت إلى حد كبير طوال 9 أشهر من التدريبات على طبقة الصوت للممثلة الشقراء الأشهر في تاريخ السينما.

وأضافت أيضًا انها تعذبت من كم التفاصيل المرعبة خلال الكواليس، حيث كانت دوماً ما تصطدم في مخيلتها بأن كل الجمهور على علم ودراية بالتفاصيل الصغيرة بحياة مارلين مونرو، وهو ما يجعلها تحت ضغط طوال الوقت.

وكان تم تسريب 3 صورأخرى فى وقت سابق لـ آنا دي أرماس، وذلك أثناء تصويرها فيلم نيتفلكس الجديد Blonde، العمل الذي يدور حول تاريخ خيالي للحياة الداخلية لأيقونة الجمال مارلين مونرو، وفقا لما كتبته نيتفلكس، ومن المتوقع أن يطرح العمل خلال العام المقبل 2021.

على ان يقوم أندرو دومينيك، بكتابة وإخراج العمل الجديد، الذى يستند إلى الرواية التي تحمل نفس الاسم، Blonde، وطرحت خلال عام 2000، للكاتب جويس كارول أوتس