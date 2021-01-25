شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يحصد الدرع الذهبى من موقع اليوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الفنان أحمد سعد بحصوله على "الدرع الذهبي" من موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" بعد تخطى قناته أكثر من مليون و400 ألف متابع، ونشر سعد عبر حسابه بموقع "انستجرام وفيس بوك"، معلق عليها، "أول درع (الدرع الذهبى) بدعمكم ومحبتكم ألف حمد وشكر لله على، وإن شاء الله نقدم حاجات كويسة ومحترمة لكل الناس.



احمد سعد يحسد الدرع الذهبى

وفى سياق آخر، طرح النجمان أحمد سعد ووائل الفشني أغنية جديدة تحمل اسم "إفرح" وهى من كلمات وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى خالد نبيل.

وأشاد أحمد سعد، بالمطرب وائل الفشني قائلا: "من زمان وأنا بسمع أغانيه وبتبسط وصوته خطير"، وردا على ذلك أعرب وائل الفشنى عن سعادته بهذا التعاون وأكد على اعتزازه بـالفنان أحمد سعد، قائلًا: "الوحيد في مصر اللى وقف جنبي وقت أزمتى.. أحمد سعد عمود فني لمصر".



احمد سعد

وطرح النجم أحمد سعد مؤخرا أحدث أغانيه التى تحمل اسم "رسالة"، وذلك على موقع الفيديوهات يوتيوب، وهى من كلمات آدم، وألحان أيمن هلال، وتوزيع ميدو مزيكا، ووجه من خلال الأغنية رسالة للخداعين والمتلاعبين.

وتقول كلمات الأغنية: رسالة منى ليكو ياللى كنتوا لمة.. رسالة منى ليكو ياللى كنتوا شلة.. رسالة منى ليكو ياللى كنتوا صحبة.. على سكتى أحسن لكم ماتظهروش.. ماتقولوش إن إحنا واحد.. عمرنا مانمشى فى طريق.. إنتوا صفحة طويتها راحت.. ياللى سيبتونى غريق.



احمد سعد وحصوله على الدرع الذهبى