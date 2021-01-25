فن ومشاهير

كليب "Lo Vas A Olvidar" يحقق نجاحا كبيرا فى 4 أيام.. اعرف التفاصيل

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن كليب "Lo Vas A Olvidar" يحقق نجاحا كبيرا فى 4 أيام.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاع كليب "Lo Vas A Olvidar" للنجمة العالمية بيلى إيليش والمغنية الشهيرة روزاليا أن يحقق نجاح واضح منذ الساعات الأولى لإطلاقه ، وحصد سلسلة طويلة من عبارات الإشادة من قبل عشاق الموسيقى و الغناء فى العالم، واستطاع كليب "Lo Vas A Olvidar" أن يتخطى الـ 25 مليون مشاهدة على موقع الفيديو الشهير " يوتيوب " وذلك خلال 4 أيام فقط من إطلاقه، كما حصد الكليب 1.8 مليون likes حتى الآن .

وبعد ساعات من إطلاقها كليب أغنيتها الأخيرة "Lo Vas A Olvidar" مع المغنية الشهيرة روزاليا، اعترفت النجمة العالمية بيلى إيليش التى تتمتع بشعبية جارفة حول العالم بأنها كتبت السطر الأخير من الأغنية بمساعدة عائلتها، و هو الخبر الذى تناقلته المواقع العالمية ومن أبرزها " ام ان أى".

فى حديث بيلى إيليش لزين لوى على Apple Music ، كشفت إيليش البالغة من العمر ( 19 عام ) أنها طلبت المساعدة ليس فقط من شقيقها والكاتب المشارك الأساسى معها فينياس أوكونيل ، ولكن طلبت أيضا المساعدة من والدتها ووالدها وصديقة فيناس أيضا، حيث قالت إيليش: "فى الحقيقة أمى وأبى وفينياس وأنا وصديقة فينياس "كلوديا" نزلنا جميعا إلى الاستوديو وركزنا على إنجاز الجملة الأخيرة ".

 

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا