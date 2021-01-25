شكرا لقرائتكم خبر عن كليب "Lo Vas A Olvidar" يحقق نجاحا كبيرا فى 4 أيام.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاع كليب "Lo Vas A Olvidar" للنجمة العالمية بيلى إيليش والمغنية الشهيرة روزاليا أن يحقق نجاح واضح منذ الساعات الأولى لإطلاقه ، وحصد سلسلة طويلة من عبارات الإشادة من قبل عشاق الموسيقى و الغناء فى العالم، واستطاع كليب "Lo Vas A Olvidar" أن يتخطى الـ 25 مليون مشاهدة على موقع الفيديو الشهير " يوتيوب " وذلك خلال 4 أيام فقط من إطلاقه، كما حصد الكليب 1.8 مليون likes حتى الآن .

وبعد ساعات من إطلاقها كليب أغنيتها الأخيرة "Lo Vas A Olvidar" مع المغنية الشهيرة روزاليا، اعترفت النجمة العالمية بيلى إيليش التى تتمتع بشعبية جارفة حول العالم بأنها كتبت السطر الأخير من الأغنية بمساعدة عائلتها، و هو الخبر الذى تناقلته المواقع العالمية ومن أبرزها " ام ان أى".

فى حديث بيلى إيليش لزين لوى على Apple Music ، كشفت إيليش البالغة من العمر ( 19 عام ) أنها طلبت المساعدة ليس فقط من شقيقها والكاتب المشارك الأساسى معها فينياس أوكونيل ، ولكن طلبت أيضا المساعدة من والدتها ووالدها وصديقة فيناس أيضا، حيث قالت إيليش: "فى الحقيقة أمى وأبى وفينياس وأنا وصديقة فينياس "كلوديا" نزلنا جميعا إلى الاستوديو وركزنا على إنجاز الجملة الأخيرة ".