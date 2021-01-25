شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفى لصناع فيلم "فى عز الظهر" بحضور مينا مسعود الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد صناع فيلم "في عز الظهر" بطولة النجم المصري العالمي مينا مسعود مؤتمرا صحفيا بعد غد الأربعاء المقبل وذلك بحضور بطل العمل مينا مسعود وبطلة العمل هنا الزاهد والمؤلف كريم سرور والمخرج مرقس عادل والمنتج عادل سعد، ودكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وذلك في السابعة من مساء الأربعاء المقبل باحدي الفنادق المطلة علي النيل.

وتعاقد مينا مسعود علي الفيلم جاء بعد مفاوضات بدأت فى سبتمبر الماضى، واستمرت أكثر من 3 أشهر، حيث انه منذ طرح فيلم "Aladdin" فى دور العرض وهو يتلقى الكثير من العروض المصرية والعربية.

فيلم "فى عز الضهر" سيكون أول أعمال مينا مسعود فى مصر، حيث إن مشاركته فى عمل مصرى واحدة من أمنياته منذ الصغر.

ومن آخر أعمال مينا مسعود والتى حققت نجاحا كبيرا مسلسل "Reprisal" وذلك بعد نجاحه الساحق فى فيلم "Aladdin" وقد تم طرح الكتاب الأول لمينا فى الأسواق "Evolving Vegan" منذ أشهر قليلة.