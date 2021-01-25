شكرا لقرائتكم خبر عن "برلين" La Casa De Papel يكشف عن مهاراته فى الرسم.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم العالمى بيدرو ألونسو، صاحبة شخصية "برلين" الشهيرة فى المسلسل الإسبانى La Casa De Papel، عن موهبته فى الرسم بالألوان، بعد تحقيقه شهرة بعد ظهوره فى العمل الدرامى الشهير.

ونشر "برلين"، عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، مقطع فيديو يظهر من خلاله وهو يقوم برسم إحدى لوحاته الرائعة، مروراً بمراحل تلوينها، وسرعان ما حظي الفيديو على تفاعل كبير من قبل متابعيه وجمهوره بعد المهارة التى كشف عنها فى الرسم.

وكان قد حرص ألونسو، على استعادة ذكرياته بصورة من وراء كواليس تصوير المواسم الاولي من العمل الدرامي الشهير، حيث نشر صورة منذ عدة أسابيع، تجمعه مع النجم العالمي رودريجو دي لا سيرنا والنجم العالمي داركو بيريك، عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام.





وأعلنت شبكة نتفليكس الفترة الماضية عن بدء إنتاج الجزء الخامس من مسلسل "La Casa De Papel"، والذي سيشهد نهاية عملية السطو المسلح التي طال انتظارها، على أن يتم تصوير الموسم الأخير من العمل في الدنمارك، إسبانيا، والبرتغال.

كما يشهد الموسم الخامس انضمام نجمين جديدين إلى طاقم العمل وهما ميجيل أنخيل سيلفستر الذى شارك في أعمال مثل Sky Rojo, Sense 8، وباتريك كيريادو المرشح لجائزة جويا عن أعمال La gran familia Española و Vivir sin permiso على أن يتكون الموسم الخامس من 10 حلقات.