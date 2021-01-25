شكرا لقرائتكم خبر عن هؤلاء خلعوا بدلة الشرطة من أجل الالتحاق بالفن.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم 25 يناير مع الاحتفال بعيد الشرطة الذى يعد تخليدًا لذكرى موقعة الإسماعيلية 1952 التي راح ضحيتها 50 شهيدًا و80 جريحًا من رجال الشرطة المصرية علي يد الاحتلال الإنجليزى بعد أن رفض رجال الشرطة بتسليم سلاحهم وإخلاء مبني المحافظة للاحتلال الإنجليزي.

ومع احتفالات الشرطة بعيدها، نتذكر عددًا من الفنانين الذين تركوا البدلة الميرى من أجل الالتحاق بالتمثيل، حيث كانت بدايتهم كضباط شرطة ولكن رغبتهم في امتهان التمثيل جعلتهم يتخلوا عن البدلة الميرى ويصبحوا فنانين بل وحققوا في الفن نجاحات كبيرة، ونرصدهم في التقرير التالى.

أحمد مظهر تخرج في الكلية الحربية عام 1938 مع الرئيسين أنور السادات وجمال عبد الناصر، ثم بعدها ألحق على سلاح المشاة ثم انتقل لينضم لسلاح الفرسان وتدرج إلى أن تولى قيادة مدرسة الفروسية وشارك في حرب فلسطين عام 1948 ثم تفرغ للتمثيل وقدم العديد من الأعمال البارزة في تاريخ السينما المصرية.



احمد مظهر مع الملك فاروق

إيهاب نافع تخرج فى الكلية الجوية عام 1955 وعمل كطيار مقاتل، وطيار خاص للرئيس الراحل جمال عبد الناصر مدة 3 أعوام، وإلى جانب ذلك فهو واحدا من عملاء المخابرات، وتزوج من الفنانة ماجدة، في 1963، وهو العام الذي ظهر فيه أول فيلم سينمائي يجمعهما معاً بعنوان "الحقيقة العارية" وكان الفيلم الأول له ضمن 14 فيلما قدمهم طوال مسيرته الفنية



ايهاب نافع

صلاح ذو الفقار التحق بكلية الشرطة التي تخرج فيها عام 1946، وكان ضمن أبطال البوليس، الذين تصدوا لـ"مذبحة الشرطة بالإسماعيلية" في 25 يناير 1952، وبدأ مشواره مع السينما أثناء دراسته بالشرطة، بعدما رشحه أخوه، محمود، لدور ثانوي في فيلم "حبابة" عام 1944، ثم اشترك مع شادية في فيلم "عيون سهرانة" عام 1956، ليستقيل من عمله بالشرطة عام 1957 وتفرغ للفن، وقدم خلال مشواره قرابة 250 فيلما سينمائيا و 70 مسلسلا تلفزيونيا، بالإضافة إلى بعض الأعمال المسرحية.



صلاح ذور الفقار بالبدلة الميرى

محمود قابيل تخرج من الكلية الحربية عام 1964، وعمل ضابطا في القوات المسلحة ثم اتجه إلى الفن ومثل في أفلام عديدة قبل أن يسافر إلى الولايات المتحدة ويمارس التجارة في قطاع السياحة ثم عاد مرة أخرى في التسعينيات إلى السينما.



محمود قابيل ببدلة الشرطة

أكرم حسني عمل كضابط في الشرطة المصرية سابقا في الأمن المركزي، إلا أن حلمه كان العمل بالتمثيل ولذلك قدم استقلته من الشركة وعمل كمذيع، وحقق نجاحا ملحوظا من خلال برنامج "نشرة أخبار الخامسة والعشرون" على قناة "موجه كوميدي"، واستمر في تقديم البرامج وكان أبرزها "أسعد الله مسائكم" الذى قاده إلى دخول التمثيل واستمر فيه وحقق به نجاحات جيدة حتى الآن.