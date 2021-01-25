شكرا لقرائتكم خبر عن مالوما يخطف الأنظار بصورة مع صديقته ويصدم المعجبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن النجم العالمى مالوما قرر أن يثير ضجة خلال الساعات القليلة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة وذلك بعدما نشر النجم الشهير البالغ من العمر (26 عاما) صورة على صفحته بموقع "إنستجرام" حملت الكثير من التكهنات، وفى الحقيقة أن المغني الشهير الذى يحظى بمتابعة كبيرة، وينتظر جمهوره ألبومه الجديد، ووسط ذلك صٌدم المعجبين بمنشوره الأخير على Instagram .

ظهر مالوما بالصورة التى نشرها وأثارت ضجة وهو يضع رأسه على بطن صديقته وهو ما آثار الكثير من الجدل حول انتظار مالوما مولوده الأول، والمعجبون يحاولون فهم المعنى الكامن وراء "7DJ" المكتوبة على بطن صديقته ويتساءلون عما إذا كان قد أنشأ منشورا للإعلان عن حمل صديقته.

وفى الحقيقة اكتفى مالوما بهذه الصورة التى أثارت الكثير من الجدل، وعلم يؤكد أو ينفى ما تردد وكأنه يقصد إحداث ضجة فقط، وقد حصدت الصورة التى ظهر فيها مالوما وهو يضع رأسه على بطن صديقته أكثر من 1.7 مليون LIKES خلال 12 ساعة فقط من نشرها.

يذكر أن النجم الشهير مالوما البالغ من العمر (26 عاما)، قد استطاع أن يكون هو أول فنان يتصدر غلاف مجلة Elle ، وقد صرح مالوما فى حديثه للمجلة قائلا: "لا أحب حقا أن يكون لدى أصدقاء جدد، فى الحقيقة كنت أحاول تكوين صداقات فى عالم الصناعة الموسيقى، لكن الأمر صعب للغاية، أشعر أحيانا أنهم يريدون أن يكونوا أصدقائى، ولكن بمجرد أن التفت وأعطيهم ظهرى، طعنونى"، واستكمل مؤكدا: "أفضل البقاء بأمان مع أصدقائى الحقيقين، حيث أشعر دائما بالراحة معهم".