دنزل واشنطن ورامي مالك.. شرطيان يسعيان للإيقاع بالسفاح جاريد ليتو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الممثل الأمريكي دنزل واشنطن تعاونه مع النجوم: جاريد ليتو ورامي مالك، في فيلم الإثارة The Little Things (الأشياء الصغيرة).

كان "واشنطن" يفوز بأول جائزة أوسكار له، عندما كُتب سيناريو الأشياء الصغيرة لأول مرة، فيما كان جاريد ليتو في بداية حياته المهينة، أما رامي مالك فكان في المدرسة الابتدائية.





الآن، أعلن "واشنطن" اجتماع الثلاثي لإعادة إحياء فيلم التسعينيات في نسخة جديدة، من بطولة النجوم الـ3.

ووفقًا لموقع "ديلي ميل" البريطاني، تدور أحداث الفيلم عام 1990 في مدينة لوس أنجلوس، حيث يجد شرطي على وشك التقاعد (دنزل واشنطن) نفسه متورطًا في مهمة مع ضابط (رامي مالك) للبحث عن قاتل مشتبه في ارتكابه عدة جرائم قتل بشعة.





وساعد طاقم العمل المخرج جون لي هانكوك، على إعادة إحياء العمل وبث الروح فيه من جديد، محافظين على التسلسل الزمني للقصة الأصلية.

ونقل الموقع عن رامي مالك حماسه الشديد للعمل على المشروع، إذ قال الأخير: "بمجرد أن علمت خبر مشاركة دنزل واشنطن انتهى الأمر بالنسبة لي، كذلك كنت متحمسًا للعمل مع جاريد ليتو".