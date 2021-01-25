السينما السعودية حضور مميز في المهرجانات وخجول في صالات السينما

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







ايلاف من الرياض: سببت جائحة كورونا هذا العام خسائر سينمائية كبيرة على صناع السينما في جميع أنحاء العالم ، وعلى الرغم من ذلك كان عاما سينمائيا سعوديا مميزاً .

فوفقا ً لما نشره موقع Variety فالسوق السعودي يعتبر الوحيد في العالم الذي شهد توسع في 2020 ونموا بنسبة 4% رغم إغلاق السينما بسبب تداعيات جائحة كورونا .

وأنتج وعرض هذا العام أكثر من فيلم سعودي منها ما حقق حضورا ً مميزا ً في مهرجانات السينما وبعضها كان له حضور مميز جماهيرا ً وبعض منها مامر مرور الكرام .

مسامير .. أنيميشن سعوديوقضايا محلية

كان فيلم مسامير أولى الأفلام السعودية عرضا في صالات السينما السعودية في هذا العام ، الفيلم من تأليف وإخراج مالك نجر وبطولة عبدالعزيز الشهري ، إبراهيم الخيرالله ، مزروع المزروع ، شهد الأحمري واستغرق التحضير والإعداد له عام تقريبا ً . الفيلم الذي أستمر في صالات السينما 60 يوما ً ، وعرض بعد ذلك على منصة نتفلكس وحقق نجاحا جماهيريا جيدا ً.

المسافة صفر .. ماضي يلاحق مصور

التجربة السينمائية الثانية التي جمعت المؤلف مفرج المجفل بالمخرج عبدالعزيز الشلاحي بعد التجربة الناجحة الأولى فيلم المغادرون.

الفيلم من بطولة يعقوب الفرحان وخالد صقر ، الفيلم يحكي عن المصور ماجد الذي تطارده "أشباح" التخلص من أفكار الماضي وتداعياته ! لِتَقُودنا إلى تَفْكيك لُغز آخر حول اختفاء رصاصه من مسدسه .

عررض الفيلم لأول مرة في الدورة الخامسة من مهرجان أفلام السعودية في مارس 2019، كما حاز على جائزة النخلة الذهبية لأفضل فيلم روائي في مسابقة الأفلام الروائية ويعتبر أول فيلم سعودي طويل يُعرض في حفل افتتاح مهرجان.

وشارك الفيلم كذلك في الدورة الاولى من مهرجان العين السينمائي في فئة الأفلام الطويلة ضمن مسابقة الصقر الخليجي، وفي الدورة التاسعة من مهرجان الفيلم العربي بعمان، كما شارك في الدورة الخامسة والثلاثين من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط وحاز فيه على جائزة محمود عبدالعزيز لأفضل إنجاز فني، وكذلك في المسابقة الرسمية في الدورة الثانية من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي والذي حاز فيه الممثل خالد الصقر شهادة تقدير لدوره في الفيلم.

الفيلم لم يعرض في شاشات السينما وعرض مباشرة على منصة نتفلكس العالمية وحصل على اشادات عديدة ، وصفه الناقد السعودي محمد العباس بالفيلم المتكامل فنيا نصًّا وإخراجًا وأداءً

شمس المعارف.. نجاح جماهيري كبير

أحد أنجح الأفلام الجماهيرية السعودية في 2020 فيلم الأخوين قدس ، الفيلم الذي كان مقررا ً عرضه في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي قبل الغاءه بسبب جائحة كورونا .

عرض في صالات السينما السعودية وحقق نجاحا جماهيرا كبيرا ، بعد ذلك عرض على منصة نتفلكس واستمر في قائمة أعلى المشاهدات أسابيع طويلة .

يحكي الفيلم عن قصة شباب سعودي ينشأون قناة يوتيوب خاصة بهم ، بالتزامن مع ذروة صناعة المحتوى السعودي على الإنترنت بداية 2010 الفيلم من بطولة صهيب قدس، وبراء عالم، وأحمد صدام، وإسماعيل الحسن، وإياد أيمن كيفي، وإخراج فارس قدس.

الفيلم كان فرصة لظهور العديد من الوجوه الشابة كبراء عالم صاحب التجربة اليوتيوبية المميزة ببرنامجه ( فيلمر) إضافة لأحمد صدام وإسماعيل الحسن .

الناقد السينمائي عبيد التميمي كتب عن الفيلم : أنه لمن المنعش جداً أن أمتدح عملاً سعودياً دون أن أضطر إلى ذكر عبارة مثل “بالنسبة إلى كونه أول عمل فهذه بداية مبشرة”؛ لأن قبل الحديث عن “شمس المعارف” والخوض في تفاصيله ومناقشة فكرته، يجب تأكيد نقطة مهمة جداً، هذا فيلم يستحق الاهتمام والتقدير؛ ليس لأنه سعودي، وليس لأنه أولى محاولات الأخوَين قدس في صناعة فيلم طويل؛ لكن لسبب واحد وبسيط؛ لأنه يستحق ذلك.

فيما عده الناقد السينمائي أندرو محسن بأنه أكثر فيلم كوميدي شاهده هذا العام .

نجدحكاية مابين الكويت والرياض

الفيلم الذي حصد العمل جائزة «الصقر الخليجي الطويل» في مهرجان العين السينمائي في 2019، كما شارك في مهرجان تشانجتشون السينمائي 2020 في الصين.

وتدور أحداث الفيلم الذي تم تصويره بين الرياض والكويت، عن الحياة الاجتماعية والظروف المعيشية التي سادت منطقة نجد في خمسينيات القرن الماضي عبر مجموعة من القصص والحكايات، وهو من تأليف وإنتاج خالد الراجح، وإخراج سمير عارف، وبطولة كل من: حياة الفهد وماجد مطرب وميساء مغربي وإبراهيم الحربي وعلي السبع وأميرة محمد وزهرة الخرجي.

الفيلم شهد عودة الفنانة الكويتية حياة الفهد، إلى السينما من جديد بعد غياب 50 عاما منذ فيلمها "بس يا بحر"،.

وعرض سينمائيا ً ورافق عرضه حملة تسويقية كبيرة فحضر العرض الخاص العديد من نجوم الكرة والمشاهير .

تم تصوير 90 في المائة منها في العاصمة السعودية الرياض، تحديدا في القرية التراثية في بلدة سدوس شمال الرياض، ليتم الانتقال بعدها إلى الكويت لتصوير باقي المشاهد كتجسيد لمرحلة الوقت الحاضر. الناقدة السعودية سهى الوعل وصفت الفيلم بالضعيف فنيا عرض الفيلم في صالات السينما السعودية في عدد من المدن السعودية .

بونويرة فيلم رعب سعودي

فيلم الرعب السعودي المستوحى من "أسطورة أبو نويرة المحليّة"، وتدور حول: "أصدقاء يعودون للاجتماع مجدداً بعد انقطاعٍ طويل، في رحلةٍ صحراوية لقضاء وقتٍ ممتع، لكنّهم سيواجهون ما لم يكن في الحسبان، حينما يقرر "سعود" استكشاف ضوءٍ آتٍ من بعيد، ويختفي"

استغرق إنجاز "بونويرة" عام كامل كتابة وانتاجا وحرص صناع الفيلم على اختيار ابطال جدد وغير معروفين كي يتيحوا للمشاهدين التعلق بهم بشكل أكبر ، عرض الفيلم في صالات السينما ولم يحقق نجاحا يذكر

ثري تو ون اكشن.. هجوم جماهيري كبير

تدور أحداث الفيلم حول ممثلة معتزلة تفرغت لرعاية ابنتها، لكنها تقرر التراجع عن اعتزالها والعودة للتمثيل من خلال فيلم جديد، وتقع العديد من المفارقات الكوميدية خلال تصوير هذا الفيلم .

لم يحظى الفيلم استقبالا جيد مما دفع صالات السينما لازاله الفيلم بعد وصول عدد الحضور إلى صفر

وهاجم المغردون هذا الفيلم هجوما ً شديدا ً خاصة وأن صناع الفيلم اعتمد على أكثر من مشهور من مشاهير السناب للعمل في هذا العمل الأمر الذي عده عدد من المهتمين سينمائيا غير مقبول .

في أعماق البحار تكمن " سيدة البحر "

عُرض الفيلم للمرة الأولى في مهرجان فينيسيا السينمائي، وحاز جائزة «فيرونا» للتعبير الإبداعي، كما عُرض في مهرجانات دولية أخرى، إلى جانب عرضه داخل صالات السينما، وهو يروي - في قالب بصري - حكاية فتاة تسعى لمواجهة أسطورة شعبية تتحكم بمصيرها.

الفيلم من تأليف وإخراج شهد أمين وبطول الفنان السعودي يعقوب الفرحان .

الناقد السينمائي أمير العمري كتب عن الفيلم "إنه تجربة شديدة الجرأة على صعيد “التجريب” في السينما العربية. وهو من حيث ما يوجهه من نقد شديد مغلف بالشعر، لهيمنة الرجل في المجتمع القبلي، لا يشبه عملا آخر على صعيد الشكل، وحيث شعرية الصورة والبيئة الخاصة التي يصوّرها، ولكنه ربما يكون أقرب ما يكون إلى عالم فيلم “بس يا بحر” (1972) للمخرج الكويتي خالد الصديق، فكلاهما ينتمي إلى نوع خاص من “الواقعية السحرية”. وبينما كان الصيادون في فيلم “بس يا بحر” يلقون بقطة إلى البحر الهائج لكبح جماحه، يستبدل الصيادون في “سيدة البحر” القطة بفتاة"

نجاح آخر حققه الفيلم وهو اختيار هيئة الأفلام السعودية الفيلم ليمثلها في حفل الأوسكار القادم بفئة أفضل فيلم عالمي.

آخر زيارةالسعودية من خلال ثلاثة أجيال

حقق فيلم آخر زيارة حضورا كبيرة في عدد من المهرجانات السينمائية الفيلم عرض في العديد من الدول وحاز على عدة جوائز وترشيحات في عدة مهرجانات سينمائية وعالمية وإقليمية حيث حصل الفيلم على جائزة لجنة التحكيم في مهرجان مراكش السينمائي الدولي وتقدير خاص من مهرجان عمًان الدولي للأفلام .

وهو الفيلم الأول السعودي الذي يدرج في مسابقة (شرق الغرب) التابعة للمهرجان. وأول فيلم عربي يعرض في المهرجان بعد غياب سجلته المشاركات العربية لمدة 48 عام أقيم خلالها المهرجان كما شارك في المسابقة الرسمية في المهرجان الدولي للفيلم في مراكش وفاز بجائزة لجنة التحكيم .

ويُعدّ الفيلم الأول الطويل في مسيرة مخرجه. وهو من إخراج عبدالمحسن الضبعان، وسيناريو فهد الأسطا وعبدالمحسن الضبعان

ومن بطولة الفنان أسامه القس، وعبد الله الفهاد، فهد الغريري، ومساعد خالد، وغازي حمد، وشجاع نشاط.

ويحكي الفيلم السعودي قصة يتشابك فيها صراع ثلاثة أجيال، الجد والأب والابن، بين مدينة الرياض وإحدى القرى البعيدة، واختلاف التقاليد بين المنطقتين.

حد الطار نجاح نقدي كبير

ربما يكون أحد أجمل المفاجآت السينمائية السعودية في نهاية هذا العام ، الفيلم الذي حقق نجاحا كبيرا في مهرجان القاهرة السينمائي الفيلم الحائز على جائة لجنة التحكيم الخاصة "صلاح أبو سيف" كما حصل الممثل السعودي فيصل الدوخي على جائزة أفضل ممثل عن الفيلم نفسه.

الفيلم هو التعاون السينمائي الثالث بين الكاتب مفرج المجفل والمخرج عبد العزيز الشلاحي إذ سبقه عدّة تعاونات في الفيلم القصير المغادرون (2017)، والفيلم الروائي الطويل المسافة صفر (2019).

الفيلم حقق نجاحا نقديا على المستوى العربي بشكل كبير ، الناقد السينمائي المصري أحمد شوقي وصف الفيلم " فيلم ناضج تمامًا، يجمع بين الرؤية الثاقبة والقدرة صياغة تلك الرؤى في صورة دراما شيّقة محكمة الصنع. قد يكون لك عليها بعض الملاحظات هنا أو هناك، لكن تبقى جودتها أوضح وأعمق أثرًا، ليكون أقل ما يجب علينا أن نحييهم ونحتفي بهم"

الفيلم يبدأ عرضه في صالات السينما السعودية وسط ترقب شديد من الجمهور السينمائي بدءا من الخميس 28 يناير .

شباك التذاكر والسينما السعودية

ربما هذا العام أحد أكثر الأعوام التي عرضت فيها أفلام سينمائية سعودية في صالات السينما ولولا جائحة كورونا وتوقف عدد من المشاريع لكان عدد الأفلام السعودية المعروضة أكثر.

ويرى العديد من المراقبين بأن هذا العام أشبه باختبار حقيقي للعديد من صناع السينما بعرض أفلامهم مباشرة أمام الجمهور بحيث ترى النتيجة مباشرة بعيدة عن أي مجاملة أو حتى هجوم نقدي من جانب النقاد . الجمهور السعودي الذي اعتاد مشاهدة جميع أنواع السينما ومن جميع المدارس والجنسيات ، وإن كانت صالات السينما تأخر دخولها لكن هذا الجمهور متواجد بشكل رئيسي في صالات السينما الخليجية المجاورة أو من خلال محلات الفيديو والتي كانت في فترة مضت متواجدة بشكل دائم في كل حي من أحياء المملكة .

كان النجاح الجماهير الأكبر هذا العام لفيلم شمس المعارف والذي حقق نجاحا جماهيريا كبيراً واستمر لأكثر من شهرين في صالات عروض السينما ويأتي بعده بمراحل فيلم مسامير.

وكانت هناك عروض لعدد من الأفلام التي حققت نجاحا كبير على مستوى المهرجانات الدولية كفيلمي" آخر زيارة " وفيلم " سيدة البحر " ولم يستمر عرض هذه الأفلام لأكثر من أسبوع . البعض فسر ذلك لخصوصية هذه الأفلام كونها أفلام فنية مستقلة ليست جماهيرية ، هذا الأمر جعل العديد من المهتمين بصناعة السينما يطالب بوجود صالات سينما خاصة للأفلام المستقلة تمكن كل محبي السينما من مشاهدة هذ النوع من الأفلام سواء كانت سعودية أو غير سعودية وهناك عدة أمثلة لمثل هذه الصالات كسينما عقيل في دبي ، وسينما زاوية في مصر .

2021 ودعم هيئة الأفلام للسينمائيين

"أغبط صناع الأفلام صار لنا مجتمع وسند داعم" هذه كلمات رئيس هيئة الأفلام المخرج عبدالله آل عياف بعد توقيع اتفاقية 28 مشروعاً سينمائياً بتمويل يصل إلى 40 مليون ريال، هذا الدعم الحكومي المتواصل لصناع السينما هو ايمان حقيقي بأهمية هذا الفن وتعميم حالة السينما الجمالية وتمكين وجود الفن السابع في المملكة .

يذكر أن هيئة الأفلام التابعة لوزارة الثقافة أطلقت مسابقة "ضوء" لدعم الأفلام ضمن برنامج جودة الحياة -أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030- في منتصف سبتمبر 2019.

وتهدف المسابقة إلى تطوير صناعة الأفلام في المملكة، وتمكين المواهب السعودية لإثراء المحتوى السينمائي بوصفه محركًا ثقافيًا وفكريًا واجتماعيًا، إضافة إلى عرض المحتوى السينمائي السعودي على مختلف المنصات المحلية والعالمية، وتأسيس نموذج مستدام لتمويل الأفلام لمجتمع صنّاع الأفلام.