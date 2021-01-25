شكرا لقرائتكم خبر عن مى عمر تعدد أسباب نجاح لؤلؤ وتصدره التريند: ليس صدفة إنه عمل شاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجاح كبير تحققه النجمة مى عمر من خلال أولى بطولاتها المنفردة بعالم الدراما من خلال مسلسل "لؤلؤ"، وذلك مع سخونة الأحداث حلقة تلو الأخرى، وهو الأمر الذى دفع مى عمر للتعليق على النجاح من خلال حسابها على موقع إنستجرام، حين نشرت صورة لها وعلقت: "النجاح ليس صدفة إنه عمل شاق، ومثابرة، وتعلم، ودراسة، وتضحية، والأهم من ذلك كله، حب ما تفعل".



مى عمر

من ناحية أخرى استعان صناع مسلسل لؤلؤ، بطولة الفنانة مى عمر، وأحمد زاهر، فى الحلقة 21 بمؤسسة ”الخليج 365” حيث شهدت الحلقة عودة لؤلؤ إلى طارق نصار رجل الأعمال وذلك بعد أن قام الأخير بتطليقها فى الحلقات السابقة.

وهاجمت لؤلؤ طارق نصار عند العودة لها والزواج بها مرة أخرى قبل انتهاء فترة "العدة" رافضة أن تكون العودة فى السر مرة أخرى وهو ما رد عليه بالتأكيد على أن خبر الزواج سيتم نشره على نطاق واسع حتى يعلم الجمهور.

وتصدر ”الخليج 365” مصدر تأكيد الخبر حيث استعان صناع المسلسل بتصميم الموقع ولوجو المؤسسة فى الخبر المتداول بين ذوى ومعارف الفنانة لؤلؤ، وهو ما يؤكد انتشار الموقع بشكل كبير وعلى نطاق واسع ويعكس مصداقية المؤسسة فى الأخبار التى تنشر على موقع الخليج 365.